「思い出を振り返りましょう」――。【写真】雪の重みで崩壊した「自作カーポート」が…愛車の窓を突き破っていますGoogleフォトに表示されたのは、雪の重みで崩れたカーポートの屋根が愛車に直撃した“あの日”の写真でした。パソコンで写真を整理していた際、突然この画面が表示されたといい、「思い出を振り返りましょうじゃねえんだよ」と添えて投稿されたスクリーンショットがXで話題に。「思い出したくない思い出（笑）」「