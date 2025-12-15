隣の芝生は青く見えるというが、日本企業と外資系企業のどちらにも良い面はあるもの。だが、昔ながらの体質が色濃く残る日本企業に、愛想を尽かす人は少なくないようだ。東京都の50代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1000万円）は、勤務先である「株式上場していない新聞社」の実情を明かし、失望を露わにした。ちなみに、日本の主要新聞社の多くが非上場だ。「まず、トップダウン決断が多く、下の意見は通らない。