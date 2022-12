ポルトガル対ウルグアイ戦で撮影されたファンの様子に海外注目カタール・ワールドカップ(W杯)を応援する日本人サポーターが「親愛なる上司へ」とメッセージを掲げて話題となったなか、海外サポーターが「上司は在宅勤務していると思っている」と掲げて爆笑の声が上がっている。国際サッカー連盟(FIFA)の公式ツイッターなどが取り上げ、1人の日本人男性サポーターが脚光を浴びた。紙に「Dear My BOSS Thank you For MY 2WEE