MLSカップ決勝に現れた日本の人気キャラクターとは海外サッカー、米メジャーリーグサッカー（MLS）は5日（日本時間6日）、ロサンゼルスFCとフィラデルフィア・ユニオンとのMLSカップ決勝が行われた。この試合で巨大すぎる“日本人”が登場。動画が公開されると、「壮大だ」「こりゃヤバイ」と驚きの声が寄せられた。ロサンゼルスFC本拠地に駆けつけた観客が固唾をのんだ。MLS年間王者を決める舞台を、世界中で今なお愛される日