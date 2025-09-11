潮風ただよう漁港にあるハンバーガーショップ東名高速道路沼津ICから車で約25分、JR沼津駅からバスで約10分とアクセスが便利な沼津港。沼津といえば干物が有名で、とくに「味」はもちろん「地域性」や「製造技術」などが優れた逸品は「沼津ブランド」として認定され、人気を集めています。沼津港周辺は徒歩で回ることができ、路地を一本曲がれば、所狭しと干物やみやげもの店が並んでいます。漁港ならではの光景に、ついつい目移り