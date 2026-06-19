気候変動時代の暮らしに寄り添う一枚を。PONT DE CHALONS鎌倉 リニューアルOPENを記念し、自社工場で生産したカットソー＆エコバッグセットも同時発売。

株式会社マイク・グレー

近年、突然の雨や猛暑など、気候変動による暮らしの変化を身近に感じる機会が増えています。

そんな日々の中で、ファッションも「美しさ」だけでなく、「実用性」や「長く使えること」が求められるようになっています。



PONT DE CHALONS（ポンデシャロン）は、鎌倉店のリニューアルオープンを記念し、

耐久性と撥水性に優れたタイベック(R)素材を使用したオリジナルマルシェバッグをご用意いたしました。



軽くて、丈夫、水にも強いタイベック(R)素材は、突然の雨の日のサブバッグや日々のお買い物、旅行先での持ち歩きなど幅広いシーンで活躍します。

使い捨てではなく、繰り返し愛用していただくことで、環境への配慮にもつながるアイテムです。

-エコポイントスタート-

さらに、ノベルティとしてお渡ししたマルシェバッグを次回以降のお買い物時にご持参いただいたお客様には、エコポイントをプレゼント。

バッグを繰り返し使っていただくことで、使い捨ての削減や資源の有効活用につなげ、お客様とともにサステナブルなライフスタイルを育んでいきます。

期間：6月18日(木)～6月30日(火) 税込11,000円以上お買い上げのお客さまへ〈オリジナルマルシェBAG〉をプレゼント※数量限定の為なくなり次第終了

鎌倉店は由比ガ浜通に店舗を構えて13年目。

鎌倉の豊かな自然や暮らしに寄り添う店舗として、環境への配慮を日常の選択から考えるきっかけになればとの思いを込め、オリジナルマルシェバッグを企画しました。

〈新潟の自社工場でつくられたこだわりのセット発売〉

オープン記念企画として、自社工場で丁寧に生産した日本製カットソーとエコバッグの限定セットも発売。

国内生産ならではの品質と、毎日に取り入れやすい実用性を兼ね備えた特別なアイテムです。

PONT DE CHALONS は2026年4月より新潟に自社工場を保有。

一枚一枚、丁寧な手仕事でお洋服をお届けする環境を整えました。

長く使っていただけるアイテムをお届けすることで、お客様にも環境にも優しいお洋服づくりに取り組んでまいります。

Bon week-end!金額11,000円(税込)



新しく生まれ変わった鎌倉店で、ブランドが大切にするものづくりと、

暮らしに寄り添うアイテムとの出会いをお楽しみください。

■ブランドについて

フランスのファクトリーブランド発祥のアイデンティティをベースに、鎌倉の風に育まれた、自由な大人のワードローブをご提案します。

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■会社概要

会社名：株式会社マイクグレー

所在地：東京都

事業内容：アパレルブランドの企画・販売

Press Contact

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