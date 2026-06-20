土屋 櫂大、永長 鷹虎 両選手 期限付き移籍延長のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

川崎フロンターレより育成型期限付き移籍で加入している土屋 櫂大、永長 鷹⻁ 両選手の移籍期間を2027年6月30日まで延長することが決定しましたので、お知らせいたします。

土屋 櫂大（TSUCHIYA Kaito）選手

【ポジション】DF

【生年月日】2006年5月12日（20歳）

【身長/体重】181cm / 74kg

【出身地】神奈川県

【サッカー歴】ダビデ FC→バディーSC→川崎フロンターレＵ-15→川崎フロンターレＵ-18

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】16試合出場2得点

【土屋 選手のコメント】

日頃より熱い応援をありがとうございます。

2026/27シーズンの目標であるJ2昇格を達成するために、全力を尽くします。

最後まで共に戦い抜き、優勝しましょう。

永長 鷹虎（EINAGA Takatora）選手

【ポジション】MF

【生年月日】2003年4月7日（23歳）

【身長/体重】168cm / 60kg

【出身地】兵庫県

【サッカー歴】ACアスロン→リガール JPC→興国高→川崎フロンターレ→水戸ホーリーホック→ザスパ群馬→テゲバジャーロ宮崎→FC琉球→福島ユナイテッドFC

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】16試合出場0得点

【永長 選手のコメント】

半年間プレーして、自分自身の成長を実感しています。同時にこのチームの勝利に貢献したいという思いが強くあり、新シーズンも福島でプレーすることを決断しました。

引き続き、熱いサポートをよろしくお願いいたします。