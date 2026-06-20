【低価格‧高品質の個別指導キャンパス】7月16日から夏期講習会スタート！″夏期講習無料″などのお得な特典は7月29日まで

新教育総合研究会株式会社

7月29日（水）までの期間限定！＜ 夏期講習会 無料(※)特典実施中！ ＞

※「初回コース」が対象。

■夏期講習会 概要

期間：2026年7月16日（木）～2026年8月31日（月）

開校校舎：個別指導キャンパス全教室にて実施します。

お申し込み開始日：現在受付中！

お申し込み：個別指導キャンパス 講習会お申し込みフォーム(https://www.canpass-kobetsu.com/form_taiken/)またはお電話から

- 電話(フリーダイヤル)：0120-934-830- 資料請求：https://www.canpass-kobetsu.com/form_request/- 無料体験・教室見学：(https://www.canpass-kobetsu.com/form_request/%E7%84%A1%E6%96%99%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%83%BB%E6%95%99%E5%AE%A4%E8%A6%8B%E5%AD%A6%EF%BC%9Ahttps://www.canpass-kobetsu.com/form_taiken/)https://www.canpass-kobetsu.com/form_taiken/(https://www.canpass-kobetsu.com/form_request/%E7%84%A1%E6%96%99%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%83%BB%E6%95%99%E5%AE%A4%E8%A6%8B%E5%AD%A6%EF%BC%9Ahttps://www.canpass-kobetsu.com/form_taiken/)

夏期講習はさかのぼり学習のチャンス！

個別指導キャンパスなら、集団塾では難しい前学期・前学年の「さかのぼり学習」に対応。お子さま一人ひとりのつまずきを確認し、原因となっている単元まで戻って復習を行います。

"オーダーメイドカリキュラム"で基礎学力を徹底強化！

- 夏期講習会で苦手を克服！これまでの"わからない"を夏休みのうちに解消します。- お子様の学習状況をカウンセリングし、1学期や前学年の復習がどの程度必要か判断。 成績アップを叶える夏のカリキュラムをご提案いたします。

1科目から受講が可能です。教室見学や個別学習相談会も随時受付中です。

夏期講習会について詳しく見る :https://www.canpass-kobetsu.com/special_course/summer_lp/

【お得な入会特典 実施中！】

創立33周年記念特典

★ 夏期講習会 無料(※1) ★



さらに！

・通常授業料 最大8回分 無料

・ペア入会割引 授業料双方4回分 無料(※2)



※新規正式入塾に限る。特典締切7/29まで。

※特典適用条件の詳細は教室担当にご確認ください。

※1：「初回コース」が対象。

※2：同時に入会された方それぞれ通常授業料4回分無料。



【当塾は入塾金 無料0円です】

今ならミニ情報誌『YOU CAN PASS』をプレゼント！

今、資料請求をいただいた方や教室見学にお越しいただいた方には、個別指導キャンパスのミニ情報誌『YOU CAN PASS』をお渡ししています！ 志望校に合格した生徒様と担当教室長のロングインタビューや、学習のお悩み相談などがお読みいただけます。

コベキャンの「一人ひとりに寄り添う指導」を感じていただけると共に、学習上のヒントが満載の冊子になっています。ぜひ手に取ってご覧ください。

資料請求はこちらから :https://www.canpass-kobetsu.com/form_request/

【個別指導キャンパスについて】

「コベキャン」「キャンパス」の愛称でおなじみの個別指導キャンパスは、低価格で高品質な個別指導塾です。他の個別指導塾の6割程度の授業料を創業当初から維持しています。大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・愛知・愛媛・東京・千葉・埼玉・福岡に直営校舎を展開中。成績が上がらなければ3ヶ月間授業料免除となる成績保証制度を業界でもいち早く導入し、「絶対に成績を上げる」をモットーに、地域に密着した教室展開をしています。当塾の８割が友人同士の紹介や口コミからのご入塾で、高い評価をいただいております。

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