本年も世界190以上の国と地域で同時開催予定「WORLD CLEANUP DAY 2026」

NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN

NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPANは、エストニアのNGO「Let’s Do It World」と連携し、2026年9月20日（日）の国連国際デー「WORLD CLEANUP DAY」に合わせて、「WORLD CLEANUP DAY 2026（ワールドクリーンアップデー2026）」を日本国内で開催いたします。

WORLD CLEANUP DAYは、世界190以上の国と地域で一斉に実施される、世界最大級の市民参加型クリーンアップ活動です。日本では、9月20日を中心に、2026年9月1日（火）から9月30日（水）までを参加期間として、全国各地の個人・企業・学校・自治体・NPO・地域団体の皆さまにクリーンアップ活動への参加を呼びかけます。

2026年、WORLD CLEANUP DAY JAPANは、日本国内での参加人数5万人を目標に掲げています。

ごみ問題は、誰か一人の力だけで解決できるものではありません。しかし、一人ひとりが身近な場所で行動し、その輪が地域、企業、学校、自治体へと広がることで、大きな社会の力になります。

「ひとつ拾えば、世界とつながる。」

WORLD CLEANUP DAY 2026を通じて、日本から世界へ、クリーンアップの輪をさらに広げてまいります。

WORLD CLEANUP DAYとは？

WORLD CLEANUP DAY（ワールドクリーンアップデー）は、美しい地球のために、世界中の人々が同じ日にごみを拾い、地球環境をきれいにする国際的なクリーンアップ活動です。

その始まりは、2008年の北欧エストニアにあります。若者9人が、不法投棄されたごみであふれた森林をきれいにしようと国中に呼びかけ、「Let’s Do It 2008」と名づけた清掃活動を実施しました。この活動には1日で5万人以上、エストニアの人口の約5％にあたる住民ボランティアが参加し、わずか5時間で1万トン以上の不法投棄ごみを回収しました。

この成功をきっかけに、人口の5％が一致団結して行動すれば、社会を変える大きな力になるという考え方が世界へ広がっていきました。

2018年からは、世界各国で同じ日に地球を一斉にきれいにする「WORLD CLEANUP DAY」として実施され、世界中で多くの人々が参加しています。さらに、2023年12月の国連総会において、毎年9月20日が国連国際デー「WORLD CLEANUP DAY」と定められました。

日本国内の2026年目標は「参加者5万人」

WORLD CLEANUP DAY JAPANは、2026年の日本国内参加人数として、5万人を目標に掲げています。日本では、清潔な街が当たり前のように思われがちです。しかし、道路脇、河川、海岸、公園、植え込み、駅周辺など、私たちの身近な場所には、まだ多くのごみが残されています。

海に囲まれた日本にとって、海洋ごみ問題も決して他人事ではありません。海に流れ込むごみの多くは、街や川など陸から発生しているとされており、身近な場所でのクリーンアップ活動は、海を守る行動にもつながります。

2026年は、企業、学校、自治体、NPO、地域団体、そして個人の皆さまとともに、全国各地でクリーンアップ活動を実施し、日本全体で5万人の参加を目指します。

参加対象

WORLD CLEANUP DAY 2026は、どなたでも参加できます。

個人の方はもちろん、企業、学校、自治体、NPO、地域団体、サークル、家族、友人同士など、規模の大小を問わず参加可能です。

すでに清掃活動に取り組んでいる団体・企業・学校・自治体の皆さまは、既存の活動をWORLD CLEANUP DAY期間に合わせて実施し、参加登録いただくことで、世界中のクリーンアップ活動とつながることができます。

また、これから初めて清掃活動を実施する方にとっても、WORLD CLEANUP DAYは最初の一歩を踏み出しやすい機会です。

クリーンアップ実施概要日時

2026年9月20日（日）

なお、当日実施が難しい団体・企業・学校・自治体・個人の方は、2026年9月1日（火）から9月30日（水）までの期間にクリーンアップ活動を実施することで、WORLD CLEANUP DAY 2026に参加したものとみなします。

活動場所

日本全国各地で実施可能です。

海岸、河川、公園、道路、駅周辺、学校周辺、オフィス周辺、店舗周辺、地域の清掃エリアなど、それぞれの身近な場所でご参加いただけます。

活動場所は、公式サイト内の参加地域ページ等に掲載し、随時更新予定です。

参加登録

WORLD CLEANUP DAY JAPAN公式サイトより参加登録をお願いいたします。

公式サイト：https://worldcleanupday.jp/

参加登録ページ：https://worldcleanupday.jp/join/

また、連携サービスでの参加登録については、詳細が決まり次第、公式サイトおよびSNSにてご案内いたします。

参加方法

1.参加登録をする

2.活動実施日と場所を決める

3.クリーンアップを実施する

4.実施後、参加人数や回収したごみの量を報告する

※ご報告いただいた内容は、日本国内の活動実績として集計し、WORLD CLEANUP DAY JAPANの活動報告や公式サイト等で発信してまいります。

企業・学校・自治体の皆さまへ

WORLD CLEANUP DAYは、CSR・ESG活動、SDGs教育、探究学習、地域貢献、社内コミュニケーション、住民協働など、さまざまな目的で活用いただけます。

企業では、本社・支社・店舗・工場周辺での清掃活動や、社員参加型の環境アクションとして実施できます。

学校では、環境教育や探究学習、国際理解教育の一環として、子どもたちが身近な地域と世界の環境問題をつなげて考える機会になります。

自治体では、既存の地域清掃活動や環境美化活動をWORLD CLEANUP DAYと連携させることで、地域の取り組みを世界とつなげることができます。

WORLD CLEANUP DAY JAPANでは、参加方法のご相談、講演、活動紹介、広報協力なども承っております。お気軽にお問い合わせください。

公式SNS

Facebook：https://www.facebook.com/WorldCleanupDayJapan/

X：https://x.com/CleanupDayJapan

Instagram：https://www.instagram.com/worldcleanupdayjapan/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/world-cleanup-day-japan

団体概要

団体名称：NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN

URL：https://worldcleanupday.jp/

活動内容：国連国際デー「WORLD CLEANUP DAY」の日本国内における運営・普及活動

代表者：代表理事 浅井孝夫

設立：2022年1月

NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPANは、エストニアのNGO「Let’s Do It World」と連携し、日本国内におけるWORLD CLEANUP DAYの普及・運営を行っています。企業、学校、自治体、NPO、地域団体、個人の皆さまとともに、クリーンアップ活動を通じて、環境問題への意識啓発と行動の輪を広げています。

お問い合わせ

NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN

公式サイト：https://worldcleanupday.jp/

お問い合わせフォーム：https://worldcleanupday.jp/contact/

WORLD CLEANUP DAY 2026 JAPAN

主催：NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN

Supported by 日本財団

後援：環境省

協賛：株式会社グローバルプロデュース