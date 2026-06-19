Preferred Networksが提供するAI面接サービス「タレスカAI面接」が「第15回 日本HRチャレンジ大賞」にて「人材サービス優秀賞（採用部門）」を受賞

株式会社Preferred Networks

株式会社Preferred Networks（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡野原大輔）は「第15回 日本HRチャレンジ大賞(https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/)」（主催：「日本HRチャレンジ大賞」実行委員会、後援：厚生労働省ほか）において、全国112件の応募の中から厳正な審査の結果、AI面接サービス「タレスカAI面接（旧PreferredAI Talent Scouter）」が「人材サービス優秀賞（採用部門）」を受賞しましたので、お知らせいたします。

◼️「日本HRチャレンジ大賞」とは

「日本HRチャレンジ大賞」は、“人材領域の果敢なチャレンジが日本社会を元気にする”をキャッチフレーズに、人材領域で優れた新しい取り組みを積極的に行っている企業を表彰するものです。

対象になるのは、採用、人材育成、キャリア開発、人事制度、労務管理、人材マネジメントなど人材領域において、過去3年以内に開始されている新しい取り組みです。

経営層や人事部門等が人材領域で積極的にチャレンジする企業を表彰することで、日本社会の活性化を促進することをを目的とし、革新性・従業員利益・経営貢献・戦略性・社会的影響性の観点で厳正なる審査が行われ、受賞企業が決定します。

◼️「第15回 日本HRチャレンジ大賞 人材サービス優秀賞（採用部門）」受賞理由

生成AIとAIアバターを用いて面接評価を標準化し、採用のミスマッチを解消する次世代型採用支援サービス「タレスカAI面接（旧PreferredAI Talent Scouter）」は、単なる一問一答ではなく、回答に応じた柔軟な深掘りやロールプレイングが可能で、導入企業で1次選考の面接工数を約80%削減する劇的な効率化を実現しています。主観によるバイアスを排除し、データに基づいた公平な選考基準を確立することで、企業の最適な人材ポートフォリオ構築と人的資本経営の推進に寄与する、優れたサービスであると高く評価され、受賞にいたりました。

◼️株式会社Preferred Networks AI Products & Solutions 事業本部 ビジネス開発 マネージャー 井上 拓哉 コメント（「タレスカAI面接」担当）

このたびは「日本HRチャレンジ大賞 人材サービス優秀賞（採用部門）」という栄誉ある賞をいただき、心より感謝申し上げます。

「タレスカAI面接」は、面接における主観的なバイアスや評価のばらつきという長年の課題に対し、AIによる対話と評価の標準化で解決を目指してきました。導入企業の皆様と共に試行錯誤を重ねながら、サービスを磨き続けてきたことが、このような形で評価いただけたことを大変嬉しく思います。

本年6月にはブランドを「タレスカ」へとリニューアルし、新たに育成領域の「タレスカAIロープレ」の提供も開始しました。今後も、AIとの対話を通じて人の力を可視化し、企業の人材戦略を支援するサービスへと進化させてまいります。

◼️今後の展開

「タレスカ」は今後、AI面接・AIロープレの両サービスを軸に、人材領域における対話を中心としたAI活用ソリューションをさらに拡充していきます。蓄積された対話データを活用したタレントマネジメント機能の開発や、業界・職種特化型シナリオの拡充など、企業の人材戦略を多角的に支援する取り組みを推進します。

タレスカについて（https://talentscouter.preferredai.jp/(https://talentscouter.preferredai.jp/)）

Preferred Networks（PFN）が2025年2月に提供開始した人材採用支援サービス「タレントスカウター」は本年6月に、AIアバターとの対話を通じて、人の力を可視化する、採用・育成支援HRサービス「タレスカ」としてブランドリニューアルしました。「タレスカAI面接」では、AIアバターとの面接を通じて求職者の適性評価を支援します。従来の選考方法では評価が難しかった求職者の潜在能力、コミュニケーション能力、問題解決能力、ビジネス理解力などを多角的に評価します。また「タレスカAIロープレ」では、AIアバターを相手にした実践的なロールプレイングで、社員のスキル習得・向上を支援します。商談・接客・1on1・面接など対話業務全般のトレーニングが可能です。

株式会社Preferred Networksについて（https://www.preferred.jp/ja/(https://talentscouter.preferredai.jp/))

Preferred Networks（PFN）は、現実世界を計算可能にして、共に未来を創り出すというミッションを掲げています。PFNは、生成AI基盤モデルからスーパーコンピュータ、半導体まで、AI技術のバリューチェーンを垂直統合することで、ソフトウェアとハードウェアを高度に融合したプロダクト・ソリューションを開発し、様々な産業領域で事業化しています。現在、AIプロセッサーMN-Core(TM)シリーズ、AI向けクラウドサービスPFCP(TM)、国産生成AI基盤モデルPLaMo(TM)などを開発・提供しています。2014年創業。