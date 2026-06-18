『ランサムウェアが工場を止める時代、なぜOTセキュリティ対策は進まないのか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/txone-20260630/M1D



■ランサムウェアが工場を停止させる時代 製造現場に迫るOTセキュリティの脅威

近年、製造業を狙ったサイバー攻撃が急増し、ランサムウェアによる操業停止や生産ラインの停止といった被害が現実のものとなっています。従来はIT環境中心だった攻撃対象がOT環境にも広がり、ひとたび侵害されれば生産停止や納期遅延、信用失墜など事業に深刻な影響を及ぼします。いま製造業には、工場を守るためのOTセキュリティ対策が求められています。



■対策の必要性は分かっているのに進まない OTセキュリティ導入の壁とは

一方で、多くの製造現場では「何から始めればよいか分からない」「設備への影響が心配」「OT資産を正確に把握できていない」といった理由から、対策が進まないケースも少なくありません。ITとは異なるOT特有の環境や運用を考慮しながら、現実的かつ効果的な対策を進めるためには、まず現状を正しく把握することが重要です。



■可視化から防御までワンストップで実現 OTセキュリティ対策の進め方を解説

本セミナーでは、OTセキュリティ対策をこれから検討する企業に向けて、「何から始めるべきか」という考え方から具体的な対策手法まで分かりやすく解説します。OT環境の可視化によるリスク把握から、脅威の検知・防御までをワンストップで実現するアプローチをご紹介。製造現場への影響を最小限に抑えながら、実効性の高いOTセキュリティを構築するポイントをお伝えします。



■主催・共催

TXOne Networks Japan合同会社

■協力

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/txone-20260630/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番１２号

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]