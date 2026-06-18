スーパーサブAI「IrukaDark」、個人・法人を問わず参加できるパートナープログラムを開始

コーレ株式会社

コーレ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：奥脇真人）は、PC作業に付きまとう小さな雑務に特化したスーパーサブAI「IrukaDark（イルカダーク）」の普及を担う個人・法人向けパートナープログラム「IrukaDark Partner Program」を開始しました。

本プログラムは、個人の発信者、AI講師、コンサルタント、コミュニティ運営者から、DX支援会社、IT導入支援会社、法人向け研修会社まで、規模や組織形態を問わず参加できるパートナープログラムです。紹介、販売、導入支援、法人展開など、各パートナーの強みに応じた形でIrukaDarkの普及に参加できます。

公式サイト：https://irukadark.com(https://irukadark.com)

パートナープログラムページ：https://irukadark.com/ja/partners(https://irukadark.com/ja/partners)

IrukaDarkは、デスクトップに常駐し、ショートカットキーひとつで画面上の情報をAIが即座に解説・処理するスーパーサブAIです。コピペ、記事や資料の読み込み、文章の要約・校閲、議事録、日報、タスク管理など、日常のPC作業で発生する小さな雑務を超高速に処理し、ユーザーの時間と集中力を守ります。

近年、生成AIの導入は企業・個人の双方で広がっています。一方で、AIツールを導入しても「日常業務のどこで使えばよいかわからない」「社員が使いこなせない」「AI活用が一部の人に偏ってしまう」といった課題も多く残っています。

IrukaDarkは、メインAIに大きな調査や企画を任せるのではなく、日々のPC作業のすぐ隣で、人間の小さな判断・理解・整理を支える「スーパーサブAI」として開発されました。今回のパートナープログラムでは、AI導入支援、DXコンサルティング、社内研修、Webサイト・ブログ・SNS・セミナーなどを通じて、IrukaDarkの活用を広げるパートナーを募集します。

本プログラムは、外部顧客への紹介・導入支援を行う個人・法人だけでなく、自社内でAI活用を推進するAI導入責任者、DX推進担当者、情報システム部門、経営企画部門などにも活用いただけます。

社内の業務改善やAI活用推進の一環としてIrukaDarkを導入・展開する場合にも、パートナープログラムを通じて参加することが可能です。

■ IrukaDark Partner Programの概要

IrukaDark Partner Programは、IrukaDarkの紹介、販売、導入支援、法人展開などを行うパートナープログラムです。個人でも法人でもパートナー加入が可能です。

審査通過後、パートナーごとに固有の「パートナーコード」を発行します。エンドユーザーがIrukaDarkのアカウント設定でパートナーコードを入力し、有料プランまたは追加クレジットを購入した場合、当該課金額がパートナー報酬の対象になります。

パートナーランクは、活動内容、紹介数、販売実績、顧客支援内容などに応じて判定されます。ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの複数ランクを用意しており、上位パートナーには高還元報酬、共同マーケティング、法人案件の共同提案機会などを提供します。

■ 想定しているパートナー

本プログラムでは、以下のような個人・法人からの参加を想定しています。

・AI導入支援、DXコンサルティングを行う事業者

・企業向けのAI研修、業務改善研修を行う講師・企業

・ITツール、SaaS、AIツールの導入支援を行う企業

・経営者、マーケター、エンジニア、クリエイター向けのコミュニティ運営者

・ブログ、SNS、メールマガジン、セミナー等でAI活用情報を発信する個人・法人

・自社の顧客に対して、PC作業効率化やAI活用支援を提案したい事業者

とはいえ、特に制限は設けられていないため、どなたでも自由に参加可能です。

また、パートナープログラムへの参加をご検討いただけるよう、IrukaDarkの機能を存分にご体験いただけるクレジットコードを進呈いたします。無料プランでも十分な機能をご利用いただけますが、ぜひこちらを活用してさらに深くお試しください。

2,000クレジットコード：LPSKB26ACR56

アプリを起動し、ダッシュボードからクレジット情報を入力してください。

■ 活動内容

パートナーは、以下のような形式でIrukaDarkを紹介できます。

・知人、取引先、SNSフォロワー等への直接紹介

・自社Webサイト、ブログ、LP、メールマガジンへの掲載

・セミナー、勉強会、ウェビナー等での紹介

・AI導入支援、DXコンサルティング、社内研修の一環としての提案

・法人顧客への導入支援、活用支援、定着支援

・口コミ

紹介だけでなく、実際の業務フローに合わせた使い方の提案や、社内への定着支援まで含めて取り組むことで、より高い成果につながるプログラムです。

■ 対象プランと報酬

パートナー報酬の対象となる主な課金は、Plus、Max、Teamの月額または年額サブスクリプション料金、および追加クレジットの購入金額です。Enterpriseプランについては、契約金額や契約形態、支払条件が個別交渉となるため、パートナー報酬の条件も案件ごとに個別に決定します。

Freeプランの利用中は報酬は発生しませんが、エンドユーザーがFreeプランの段階でパートナーコードを入力し、その後有料プランへアップグレードした場合は、その時点からパートナー報酬の対象となります。

パートナーランクごとの目安報酬率は以下の通りです。

・ブロンズ：目安20%

・シルバー：目安30%

・ゴールド：個別条件

・プラチナ：個別条件

■ パートナー申し込みページ

IrukaDark Partner Programの詳細および申し込みは、以下のページから確認できます。

https://irukadark.com/ja/partners

■ IrukaDarkについて

IrukaDarkは、PC作業に付きまとう小さな雑務に特化したデスクトップ常駐型のスーパーサブAIです。ショートカットキーひとつで、画面上のテキスト、資料、Webページ、PDF、会議内容などを即座に読み取り、要約、解説、翻訳、リライト、議事録作成、タスク化などを支援します。

複雑なプロンプトを毎回入力する必要がなく、いま見ている画面の上でそのままAIを呼び出せるため、作業の流れを止めずにAIを活用できます。

■ 会社概要

会社名：コーレ株式会社

英語表記：CORe Inc.

設立：2017年5月17日

所在地：東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 18階

代表取締役CEO：奥脇 真人

取締役CTO：池田 直人

設立：2017年5月

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

URL：https://co-r-e.com/