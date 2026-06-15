糸房珠希 選手 サバナケット・ゼロス FC(ラオス・プレミアリーグ)へ移籍のお知らせ

株式会社フットボールクラブ佐賀糸房珠希 選手

平素より当クラブへ格別のご支援を賜り、誠にありがとうございます。

この度、2026 年 4 月 10 日より三菱重工長崎 SC へ期限付き移籍しておりました 糸房珠希 選手が、ラオス 1 部のサバナケット・ゼロス FC へ移籍することとなりましたので、お知らせいたします。

糸房選手のこれまでのクラブへの貢献に感謝するとともに、新天地でのさらなる飛躍と活躍を心より願ってお ります。今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします。

プロフィール

糸房珠希(いとふさ しゅき)

■生年月日:2004 年 3 月 31 日(22 歳)

■ポジション:MF

■出身地:埼玉県

■身長/体重:178cm/66kg

■経歴:柏レイソル流山 → 日本航空学園山梨 → 東京 23 江戸川 → Brew SAGA → 三菱重工長崎 SC(期限付 き移籍)

コメント

このたび ラオス 1 部リーグのサバナケット・ゼロス FC へ移籍することになりました。 これまで常に支えてくださったチーム関係者の皆様、監督・コーチ、チームメイト、そしてファン・サポータ ーの皆様に心から感謝しています。このクラブで過ごした時間は、選手としても人としても大きく成長できた かけがえのない財産です。海外という厳しい環境でも自分らしく戦い続けます。3 シーズン本当にありがとう ございました。

三菱重工 SC の監督・コーチ、スタッフ、チームメイトの皆様に支えていただき、多くの経験を積むことができ ました。温かく迎え入れてくださり、成長させて頂く事ができました。短い間でしたが、本当にありがとうご ざいました。皆様の活躍とクラブのさらなる発展を心から願っています。