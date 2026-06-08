【2026年最新】Macクリーナーアプリおすすめ比較｜有料・無料のMacクリーンアップツールを徹底調査
Mac用のクリーニングソフトは数が多く、多機能な有料版は高額でオーバースペックになりがち、無料版は機能不足や安全性に不安が残る--。こうした悩みを抱えるMacユーザーは少なくありません。
そこで本リリースでは、実機レビューによる2026年最新のアップデート情報、複数の評価軸による多角的な比較、そして筆者のリアルな使用体験をもとに、本当に信頼できるMacクリーナーアプリをランキング形式で紹介します。
株式会社Dr.Buhoは、6月8日（月）、Mac向けクリーナーツール「BuhoCleaner」の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、Macのクリーンアップ機能をさらに強化し、不要ファイルの検出精度やクリーニング効率を向上。より快適でスムーズなMac環境の維持をサポートします。
有料＆無料 Macクリーナー おすすめトップ5
以下、有料・無料の両方を含めた総合おすすめ5製品を、実機検証の結果とともに紹介します。
1位: BuhoCleaner（Dr.Buho社）
BuhoCleanerは、無料版でもシステムジャンク削除、アプリアンインストール、大容量ファイルスキャン、重複ファイル検出を利用できるMacクリーナーです。不要なアプリを関連ファイルごと完全に削除できるほか、数クリックで10GB～100GB以上の不要データを整理し、Macの空き容量を効率よく確保できます。シンプルで分かりやすいUIを採用しているため、Mac初心者でも迷わず操作できるのが特長です。また、Apple公証（Notarization）およびAppEsteem認証を取得しており、安全性にも配慮されています。世界中の多くのMacユーザーに利用されている人気のクリーナーアプリです。
公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner
【実機評価】
??メリット：システムジャンクの検出精度が高く、不要キャッシュの見落としが少ない。日本語を含む十数か国語に対応しました。
??デメリット：無料版では削除できる容量に制限あり。 マルウェア対策やVPN、プライバシー保護などのセキュリティ機能は搭載していない。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351690/images/bodyimage1】
2位: CleanMyMac X（MacPaw社）
CleanMyMac X は、システムジャンクの削除をはじめ、大容量ファイルや古いファイルの整理、マルウェア検出、プライバシー保護、パフォーマンス最適化、アプリの完全アンインストールまでを1つのダッシュボードで管理できる総合メンテナンスツールです。
Macのクリーニングだけでなく、セキュリティ対策や動作改善まで幅広く対応している点が大きな魅力です。一方で、買い切り版は提供されておらず、年間サブスクリプション制を採用しています。機能が充実している分、価格は他のMacクリーナーアプリと比較するとやや高めです。
【実機評価】
??メリット： マルウェア対策機能を搭載しており、セキュリティ面も強化できる。
??デメリット：買い切り版がなく、継続利用には毎年ライセンス更新が必要 、長期間利用するとコストが高い。機能が豊富な反面、単純なクリーニング目的のユーザーにはオーバースペックになりやすい。
3位: DaisyDisk（Software Ambience社）
DaisyDiskは、Macのストレージ使用状況を視覚的に分析することに特化した買い切り型のディスク管理ツールです。円形サンバーストマップを用いて大容量ファイルや不要フォルダを直感的に特定でき、ドラッグ＆ドロップで即座に削除可能。
【実機評価】
??メリット：Macのドライブを可視化できる。シンプルな操作で直感的に使える
??デメリット： 削除時の警告表示が比較的シンプルなため、知識の少ないユーザーは重要なファイルを誤って削除するリスクがある
4位: OnyX（Titanium Software社）
OnyX は、20年以上にわたり開発・提供されているMac向けの無料メンテナンスツールです。システムメンテナンス、キャッシュの削除、各種データベースの再構築、ログファイルの整理などを簡単に実行できます。本来であればターミナルでコマンドを入力する必要がある作業も、OnyXなら数クリックで実行可能です。無料ながら非常に多機能ですが、その分初心者には少し扱いづらい面もあります。
【実機評価】
??メリット： 完全無料で利用できる。
??デメリット：スキャンやメンテナンス処理に時間がかかる場合がある。 機能が多いため、ある程度のMac知識が求められる。
5位: AppCleaner（FreeMacSoft社）
AppCleaner は、Macアプリを関連ファイルごと完全にアンインストールできる無料の専用ツールです。アプリ本体だけでなく、設定ファイルやキャッシュ、ログファイル、Preferencesなどが完全に削除できます。
macOS標準のアンインストール（アプリをゴミ箱に移動するだけ）では除去できない残存ファイルを確実に検出・削除します。単機能ながら削除精度で高評価を得ています。
【実機評価】
??メリット：アプリサイズが約6MBと非常に軽量。完全無料で利用できる。
??デメリット： Mac全体のクリーニングや最適化には対応していない。新しいmacOSへの正式対応に時間がかかる場合がある。
BuhoCleanerでMacのディスクをクリーンアップする方法
Macのストレージ容量が不足している場合は、BuhoCleanerを使うことで、数十GBものジャンクファイルを素早く削除し、空き容量を効率的に確保できます。
BuhoCleanerのダウンロード: https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner/download
ステップ1: BuhoCleanerをダウンロード＆インストールします。
ステップ2: 左のメニューから「クイックスキャン」を選択します。「スキャン」を開始します。
ステップ3: スキャンが終わったら、ジャンクファイルの詳細を確認します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351690/images/bodyimage2】
ステップ4: 不要なファイルを選択して、「削除」ボタンをクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351690/images/bodyimage3】
ステップ5: 数秒後、Macのクリーンアップは完了します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351690/images/bodyimage4】
まとめ
今回紹介したMacクリーンアップアプリには、それぞれ異なる強みがあります。
* ストレージの使用状況を視覚的に確認したいなら DaisyDisk
* アプリを関連ファイルごと完全に削除したいなら AppCleaner
* 無料で高度なメンテナンス機能を利用したいなら OnyX
* マルウェア対策や最適化機能まで含めた総合管理を求めるなら CleanMyMac X
一方で、ジャンクファイルの削除や重複ファイルの整理、大容量ファイルの検索、不要アプリのアンインストールなど、Mac全体を手軽かつ効率的にクリーンアップしたい方には、BuhoCleanerのような総合型クリーナーが最適です。
BuhoCleanerは、シンプルで分かりやすい操作性を備えながら、日常的なMacメンテナンスに必要な機能をバランスよく搭載しています。特に「難しい設定は不要で、とにかく不要ファイルを簡単に整理したい」というユーザーにとっては、コストパフォーマンスの高い選択肢と言えるでしょう。
Macクリーナー選びで大切なのは、機能の多さではなく、自分の用途に合っているかどうかです。まずは無料版や試用版を活用し、自分にとって最も使いやすいツールを見つけてみてください。
配信元企業：Dr.Buho
そこで本リリースでは、実機レビューによる2026年最新のアップデート情報、複数の評価軸による多角的な比較、そして筆者のリアルな使用体験をもとに、本当に信頼できるMacクリーナーアプリをランキング形式で紹介します。
株式会社Dr.Buhoは、6月8日（月）、Mac向けクリーナーツール「BuhoCleaner」の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、Macのクリーンアップ機能をさらに強化し、不要ファイルの検出精度やクリーニング効率を向上。より快適でスムーズなMac環境の維持をサポートします。
有料＆無料 Macクリーナー おすすめトップ5
以下、有料・無料の両方を含めた総合おすすめ5製品を、実機検証の結果とともに紹介します。
1位: BuhoCleaner（Dr.Buho社）
BuhoCleanerは、無料版でもシステムジャンク削除、アプリアンインストール、大容量ファイルスキャン、重複ファイル検出を利用できるMacクリーナーです。不要なアプリを関連ファイルごと完全に削除できるほか、数クリックで10GB～100GB以上の不要データを整理し、Macの空き容量を効率よく確保できます。シンプルで分かりやすいUIを採用しているため、Mac初心者でも迷わず操作できるのが特長です。また、Apple公証（Notarization）およびAppEsteem認証を取得しており、安全性にも配慮されています。世界中の多くのMacユーザーに利用されている人気のクリーナーアプリです。
公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner
【実機評価】
??メリット：システムジャンクの検出精度が高く、不要キャッシュの見落としが少ない。日本語を含む十数か国語に対応しました。
??デメリット：無料版では削除できる容量に制限あり。 マルウェア対策やVPN、プライバシー保護などのセキュリティ機能は搭載していない。
2位: CleanMyMac X（MacPaw社）
CleanMyMac X は、システムジャンクの削除をはじめ、大容量ファイルや古いファイルの整理、マルウェア検出、プライバシー保護、パフォーマンス最適化、アプリの完全アンインストールまでを1つのダッシュボードで管理できる総合メンテナンスツールです。
Macのクリーニングだけでなく、セキュリティ対策や動作改善まで幅広く対応している点が大きな魅力です。一方で、買い切り版は提供されておらず、年間サブスクリプション制を採用しています。機能が充実している分、価格は他のMacクリーナーアプリと比較するとやや高めです。
【実機評価】
??メリット： マルウェア対策機能を搭載しており、セキュリティ面も強化できる。
??デメリット：買い切り版がなく、継続利用には毎年ライセンス更新が必要 、長期間利用するとコストが高い。機能が豊富な反面、単純なクリーニング目的のユーザーにはオーバースペックになりやすい。
3位: DaisyDisk（Software Ambience社）
DaisyDiskは、Macのストレージ使用状況を視覚的に分析することに特化した買い切り型のディスク管理ツールです。円形サンバーストマップを用いて大容量ファイルや不要フォルダを直感的に特定でき、ドラッグ＆ドロップで即座に削除可能。
【実機評価】
??メリット：Macのドライブを可視化できる。シンプルな操作で直感的に使える
??デメリット： 削除時の警告表示が比較的シンプルなため、知識の少ないユーザーは重要なファイルを誤って削除するリスクがある
4位: OnyX（Titanium Software社）
OnyX は、20年以上にわたり開発・提供されているMac向けの無料メンテナンスツールです。システムメンテナンス、キャッシュの削除、各種データベースの再構築、ログファイルの整理などを簡単に実行できます。本来であればターミナルでコマンドを入力する必要がある作業も、OnyXなら数クリックで実行可能です。無料ながら非常に多機能ですが、その分初心者には少し扱いづらい面もあります。
【実機評価】
??メリット： 完全無料で利用できる。
??デメリット：スキャンやメンテナンス処理に時間がかかる場合がある。 機能が多いため、ある程度のMac知識が求められる。
5位: AppCleaner（FreeMacSoft社）
AppCleaner は、Macアプリを関連ファイルごと完全にアンインストールできる無料の専用ツールです。アプリ本体だけでなく、設定ファイルやキャッシュ、ログファイル、Preferencesなどが完全に削除できます。
macOS標準のアンインストール（アプリをゴミ箱に移動するだけ）では除去できない残存ファイルを確実に検出・削除します。単機能ながら削除精度で高評価を得ています。
【実機評価】
??メリット：アプリサイズが約6MBと非常に軽量。完全無料で利用できる。
??デメリット： Mac全体のクリーニングや最適化には対応していない。新しいmacOSへの正式対応に時間がかかる場合がある。
BuhoCleanerでMacのディスクをクリーンアップする方法
Macのストレージ容量が不足している場合は、BuhoCleanerを使うことで、数十GBものジャンクファイルを素早く削除し、空き容量を効率的に確保できます。
BuhoCleanerのダウンロード: https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner/download
ステップ1: BuhoCleanerをダウンロード＆インストールします。
ステップ2: 左のメニューから「クイックスキャン」を選択します。「スキャン」を開始します。
ステップ3: スキャンが終わったら、ジャンクファイルの詳細を確認します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351690/images/bodyimage2】
ステップ4: 不要なファイルを選択して、「削除」ボタンをクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351690/images/bodyimage3】
ステップ5: 数秒後、Macのクリーンアップは完了します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351690/images/bodyimage4】
まとめ
今回紹介したMacクリーンアップアプリには、それぞれ異なる強みがあります。
* ストレージの使用状況を視覚的に確認したいなら DaisyDisk
* アプリを関連ファイルごと完全に削除したいなら AppCleaner
* 無料で高度なメンテナンス機能を利用したいなら OnyX
* マルウェア対策や最適化機能まで含めた総合管理を求めるなら CleanMyMac X
一方で、ジャンクファイルの削除や重複ファイルの整理、大容量ファイルの検索、不要アプリのアンインストールなど、Mac全体を手軽かつ効率的にクリーンアップしたい方には、BuhoCleanerのような総合型クリーナーが最適です。
BuhoCleanerは、シンプルで分かりやすい操作性を備えながら、日常的なMacメンテナンスに必要な機能をバランスよく搭載しています。特に「難しい設定は不要で、とにかく不要ファイルを簡単に整理したい」というユーザーにとっては、コストパフォーマンスの高い選択肢と言えるでしょう。
Macクリーナー選びで大切なのは、機能の多さではなく、自分の用途に合っているかどうかです。まずは無料版や試用版を活用し、自分にとって最も使いやすいツールを見つけてみてください。
配信元企業：Dr.Buho
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