【AKARUMI INSIGHTS】SaaS企業向けLLMO/AIO対策ガイドを公開｜AIに“引用される企業”は何が違う？

株式会社ipe

株式会社ipe（本社：東京都港区、以下ipe）は、生成AIやAI検索におけるSaaS領域の回答傾向を分析し、AIに参照されやすい情報の特徴と、SaaS企業が取り組むべきLLMO/AIO対策に関する考察を公開しました。

本調査では、LLMO分析ツール「AKARUMI」を用い、SaaS企業・SaaSサービスに関するプロンプトを対象に、生成AI上の回答内容および引用元データを分析しています。

なお、詳細な分析結果・図表・考察は、AKARUMI公式サイトの記事にて公開しています。ぜひあわせ

てご覧ください。

■なぜ今、SaaS企業でも「AIにどう比較されるか」が重要なのか

詳細を見る :https://akarumi.jp/knowledge/saas-llmo/

生成AIやAI検索の普及により、SaaSの比較検討プロセスは大きく変化しつつあります。

これまでSaaSの導入検討では、検索エンジンで比較記事やレビューサイト、公式サイトを見比べながら情報収集を行うことが一般的でした。しかし現在では、「おすすめのCRM」「中小企業向けの会計ソフト」「〇〇の代替ツール」などを生成AIに質問し、AIが整理した情報をもとに比較検討を進めるケースも増えています。

SaaSはもともと比較検討を前提とする商材であるため、AIに「どのようなサービスとして理解されるか」「どの比較文脈で候補に挙がるか」が重要になります。

こうした背景から、ipeではSaaS領域におけるAI回答の引用傾向を分析しました。

■調査概要

調査対象： SaaS企業・SaaSサービスに関する生成AI回答および引用元データ

取得日： 2026年5月19日

調査手法： LLMO分析ツール「AKARUMI」を用い、SaaSカテゴリ別の300プロンプトに対する生成AI回答を分析(https://akarumi.jp/wp-content/uploads/2026/06/akarumi_llmo_prompts_saas.pdf)

調査内容：

・AI回答における引用元サイトの傾向

・SaaS領域でAIに参照されやすいページ・コンテンツ構造

・比較記事、レビュー記事、選び方記事などの引用傾向

・公式サイトと第三者メディアの引用・言及傾向

・AI回答内でのサービス名・企業名の扱われ方

・SaaS比較時にAIが重視する情報の傾向

■調査サマリー

■分析結果１.：AIは「サービス紹介」よりも「比較判断に必要な情報」を参照する傾向がある

- SaaS領域のAI回答では、比較検討に必要な情報を整理したページが多く引用される傾向- 公式サイトだけでなく、比較メディアやレビューサイト上の情報もAI回答に影響する- 「おすすめサービス」だけでなく、「料金」「機能差」「導入条件」「利用者評価」などの情報も参照されやすい

今回の分析では、SaaS領域のAI回答において、単なるサービス紹介ページだけでなく、比較検討に必要な情報を整理したページが引用される傾向が見られました。

AIは「おすすめの営業支援ツール」「中小企業向けの会計SaaS」といった質問に対し、料金、機能、導入条件、企業規模などを整理しながら回答を生成します。

そのため、単なる機能紹介だけではなく、以下のような情報が重要になります。

■分析結果２.：比較メディアやレビューサイト上の掲載情報もAI回答に影響する

- 料金体系やプラン構成- 主要機能の違い- 向いている企業規模- 向いている業種や用途- 導入条件- 導入事例- 競合サービスとの違い

今回の分析では、公式サイトだけでなく、比較メディアやレビューサイト、カテゴリ特化型メディアなどもAI回答の引用元として確認されました。

SaaS領域では、ユーザーが「おすすめ」「比較」「ランキング」「料金相場」など様々な切り口でAIに質問します。その際、AIは公式サイトだけでなく、第三者メディア上の情報も参照しながら回答を生成する場合があります。

とくにSaaS領域では、比較メディアやレビューサイトに掲載されている以下のような情報が重要になると考えられます。

■分析結果３.：「おすすめ記事」だけでなく「選び方」「料金」「導入事例」まで網羅することが重要

- サービス名- カテゴリ分類- 料金情報- 主要機能- 対象企業規模- 利用者評価- 競合との比較情報

今回の分析では、「おすすめSaaS比較」だけでなく、「選び方」「料金相場」「導入事例」「失敗しないポイント」といったテーマのページも引用対象として確認されました。

SaaSの比較検討では、単に機能を比較するだけでなく、下記のような多面的な観点から判断が行われます。

- 自社の課題に適しているか- 予算に合うか- 運用できる体制があるか- 導入後の成果が期待できるか

そのため、AIに参照されやすい情報も、サービス紹介から導入判断を支援する情報へと広がっています。LLMO対策としては、以下のようなテーマを整理しておくことが有効です。

■考察：SaaS企業のLLMO対策は「比較される前提の情報設計」が重要

- 〇〇ツールとは- 〇〇ツールの選び方- 料金相場- 比較ポイント- 導入前のチェックリスト- 失敗例- 業種別活用方法- 企業規模別の選定ポイント- 導入事例

今回の分析から、SaaS領域におけるLLMO対策では、AIにサービス名を認識させることだけでなく、比較検討の文脈で正しく理解される情報設計が重要であることが示唆されました。

AIは単にサービスを紹介するのではなく、「どの企業に向いているか」「どのような課題を解決するか」「競合と何が違うか」を整理しながら回答を生成します。

そのためSaaS企業には、「何ができるサービスなのか」だけでなく、「どのような条件で選ばれるサービスなのか」を整理し、AIにも人にも伝わりやすい形で情報を設計することが求められます。

今後、SaaS企業においては、従来のSEO対策に加え、AI上でどのように比較・整理・引用されるかを前提とした情報設計が重要になると考えられます。

■ALLM時代のブランド“AI認識”を可視化する「AKARUMI」

AIOはこれまでのマーケティングとは異なり、高度な技術理解と継続的な検証が必要です。一方で、自社ブランドがAIにどう扱われているかを正確に把握するのは容易ではありません。

AI時代のブランド管理をサポートするのが、LLMO分析ツール「AKARUMI（アカルミ）」です。

AKARUMIでは、主要LLM内で自社ブランドがどのように言及されているかを可視化できます。言及の有無や順位、引用URLの特定、日次モニタリングなどを通じて、AI上でのブランド認識を継続的に把握することが可能です。

これまでブラックボックスになりやすかったAI内部の評価を定量的に捉えることで、勘に頼らない「根拠に基づいたAIO/LLMO対策」を支援します。

■会社概要

AKARUMIについて詳しくはこちら :https://akarumi.jp/

株式会社ipeは、500社以上の支援実績と継続率90％以上の実績を有する、SEO・LLMOコンサルティング会社です。

大規模サイトSEOで培った情報設計・コンテンツ改善の知見と、LLMO分析ツール「AKARUMI」によるデータ分析をもとに、生成AIやAI検索において企業・サービスの情報が正しく理解・引用されるためのLLMO対策を支援しています。

また、ipeでは、分析結果をもとにしたLLMOコンサルティングも提供しています。情報設計の見直しから改善施策の実行まで、一貫した支援が可能です。お気軽にお問い合わせください。

LLMOコンサルティングサービスはこちら :https://ipeinc.jp/service/llmo/