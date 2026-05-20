AI対策分析「エルシグ」、支援企業100社を突破。競合と比較し、AIから選ばれる企業を目指す。

ADTANK株式会社

リテールDXや法人向けマーケティングの成長支援を行うADTANK株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：菅野健一、以下「ADTANK」）が提供する、競合比較型AI検索診断サービス「エルシグ」の支援実績が、累計100社を突破したことをお知らせいたします。

これを受けADTANKでは、AI検索対策に課題を抱えるより多くの企業様を支援すべく、無料診断の受け入れ体制を拡充いたしました。 「AI検索で競合に勝てているか」を分析し、優先すべき次の一手を明確にするレポートを提供することで、AI時代における企業の確かな意思決定を支援いたします。

■ 背景：AI検索（AIO）時代の対策は全ての企業の課題に

ChatGPT、Gemini、Claudeといった生成AIによる検索行動（AIO：AI Engine Optimization）の普及により、ユーザーの情報収集スタイルは劇的な変化を遂げています。しかし多くの企業では、「自社がAI上でどう評価されているか」「競合と比べて何が不足しているのか」を客観的に把握する手段が乏しく、具体的な施策の優先順位付けが困難という課題を抱えていました。

「エルシグ」は、こうした課題に対し、自社単体の分析に留まらず、競合との比較を通じて「勝つための次の一手」を明確にする独自の診断アプローチを提供し、この度支援実績100社導入の節目を迎えました。

■ 競合比較型診断サービス「エルシグ」とは

エルシグは、主要な生成AIにおける自社の現在地と競合との差を多角的に分析し、課題と改善の方向性を可視化する診断サービスです。単なるデータ提示ではなく、戦略的な意思決定を支援するパートナーとして展開しています。

■ エルシグが選ばれる理由- 自社だけでなく「競合との差」を可視化する診断アプローチ自社だけを見ていては判断しにくい「不足要素」を、主要AIにおける競合との比較によって浮き彫りにします。主要な生成AIを横断し、どの評価軸でどの競合に負けているのか、自社の現在地を一目で把握できる点が特長です。- 診断で終わらせない「優先順位」と「次の一手」の明確化単なるデータ提示ではなく、競合分析をもとに優先的に取り組むべき施策と順番を整理します。「競合に勝つために、何から優先していくべきか」という最初の一歩を決めるための判断材料を提供し、迷うことなく具体的な実行へと移れる状態をつくります。■ 導入企業様の声（一部抜粋）- 食品メーカー 担当者様 「競合との差が明確になり、課題を整理できました」「自社だけを見ていては分からなかった、競合との評価ポイントの違いが明確になりまし た。何が足りないのかを社内で共有しやすくなり、課題整理に役立ちました。」- BtoBサービス 担当者様 「何から始めるべきかの優先順位が見えました」「情報が多く何を優先すべきか迷っていましたが、取り組むべきポイントと順番が整理され ました。最初の一歩を決めるための確かな判断材料が得られました。」- EC事業 担当者様 「次に進める施策を検討しやすくなりました」「競合との差だけでなく、自社に不足している要素や改善の方向性まで整理されていまし た。専門的な内容も整理されていて、次に進める施策を検討しやすかったです。」■ 今後の展望

AI検索のアルゴリズムは日々進化を続けています。「エルシグ」を通じて、企業がAI時代においても選ばれ続けるための課題と改善の方向性を見出し、AIO対策における国内トップクラスの診断・支援機関として、さらなるサービス拡充に努めてまいります。

【無料診断のご案内：あなたの会社はAI検索で競合に勝てていますか？】

「AI検索で競合に勝てているか分からない」「何から対策すべきか迷っている」という企業様に向けた無料診断を実施しています。

競合との具体的な差や、優先して取り組むべき「次の一手」を整理してレポートいたします。

▶ エルシグ 無料診断申し込み(https://service.amaizin.biz/llmo-check_shindan-v2?utm_source=prtimes&ut%20%20m_medium=260520&utm_campaign=llmo100)

ADTANK株式会社

リアルとデジタル両面での広告リソースと、経営・マーケティング・営業・DX領域の実行知見を一体化し、企業の成長と変革（TURN）を実行レベルまで伴走支援いたします。



会社名：ADTANK株式会社

所在地：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

設立：1992年

代表者：代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育

HP：https://adtank.co.jp/



事業内容：

1. 経営支援コンサルティング 独自AIによる分析&成果インパクト別施策によるマーケティング及びPR強化支援

2. セールスプロモーション／DX支援 販促企画、制作、運用を一体で提供し、リアル・デジタル双方の施策を最適化

3. デジタルマーケティング／AI活用支援 データ分析やAIを活用したマーケティング施策の設計・運用

4. リソース提供／プロジェクト支援 専門人材や外部パートナーを活用した実行体制の構築・運用支援