ベリーベスト法律事務所presents 堀江貴文Special Program『ホリスペ！』CROSS FMで生放送決定

ベリーベスト法律事務所（本店：東京都港区、代表：萩原 達也弁護士、HP：https://www.vbest.jp/）は、ラジオ局 CROSS FMの特別番組『ホリスペ！』（2026年5月28日［木］放送）を提供します。当日は、代表弁護士である酒井将 弁護士をはじめベリーベスト法律事務所と関連企業から計5名の弁護士が出演し、MARK IS 福岡ももち内のグームホテルスタジオより生放送をお届けします。





ベリーベスト弁護士法人

番組概要

本番組は、堀江貴文氏が毎回多様な業界のゲストを招き、対談形式で深く掘り下げていく特別番組です。今回は、国内75拠点（2026年4月現在）を持つベリーベスト法律事務所の取り組みや強みについて、堀江氏が迫ります。

今回の放送では、ベリーベスト法律事務所より4名、関連企業から1名の計5名の弁護士が出演し、現代社会が抱える法的課題と、それに対する同事務所の取り組みを以下のテーマで深掘りします。

13:00~：法律事務所の組織論

代表弁護士の酒井将 氏が、所属弁護士約440名（2026年4月現在）という国内トップクラスの規模にまで成長した組織の裏側を語ります。

13:30~：B型肝炎給付金訴訟

代表弁護士の酒井 氏と巽周平 弁護士が、B型肝炎給付金制度の仕組みと、国の手続きにおける最新の動向を解説します。

16:00~：アスベスト被害救済

岡本麻美 弁護士が、被ばく後に長期間の潜伏期間を経て発症するアスベスト被害の救済制度について、最新の認定事例や給付金の仕組みを分かりやすくお伝えします。

16:30～：法律の知見を活かした空き家問題解決

ベリーベスト法律事務所の代表弁護士である酒井将が井上英哉 弁護士と共に設立した、空き家問題に特化した「株式会社WindHole不動産」。その代表を務める井上英哉 弁護士（東京弁護士会所属）が、近年増え続ける空き家問題への新しいアプローチについて分かりやすくお伝えします。

18:30～：福岡の地域に根ざした法的サポート

ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスのオフィス長、石川賢樹 弁護士が、地域特有の法的ニーズや、自身の経験を活かした相談者への向き合い方について語ります。

また、ダブルMCとして歌手で作詞家・作曲家でもある吉幾三 氏が出演します。

番組名：堀江貴文Special Program ホリスペ！

放送日時：2026年5月28(木) 13:00～19:00

MC ：堀江貴文 氏・吉幾三 氏

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ベリーベスト法律事務所について

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ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで国内75拠点(2026年4月現在)を展開する法律事務所です。 個人のお客さまに向けては、離婚・男女問題、労働問題、交通事故、刑事事件、労働災害、遺産相続、債務整理、B型肝炎、アスベスト被害、医療事故、建築紛争などといった、幅広い分野の問題解決に取り組んでおります。また、法人のお客さまに向けては、企業顧問、訴訟紛争業務、M＆A・事業承継、労働法務、知的財産、国際取引、海外進出などのリーガルサービスを提供しております。

ベリーベスト法律事務所 公式HP：https://www.vbest.jp/

「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念のもと、弁護士をはじめ所員が一丸となってお客さまの問題解決にあたっています。

ベリーベスト弁護士法人（所属：第一東京弁護士会）