【6月18日（木）13:00～】『ウェルビーイングは“余裕のある企業の福利厚生”ではない～女性・シニア施策から読み解く、中小企業の人材戦略 ～』無料ウェビナー開催のお知らせ

株式会社AgeWellJapan

孫世代の相棒による世代間交流サービス「もっとメイト」や、多世代が集う常設型コミュニティ「モットバ！」を展開する株式会社AgeWellJapan（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：赤木円香、以下「AgeWellJapan」）は、ユタコロジー株式会社 代表取締役・酒井秀京氏をお迎えし、2026年6月18日（木）に「ウェルビーイングは"余裕のある企業の福利厚生"ではない ～女性・シニア施策から読み解く、中小企業の人材戦略～」をテーマとした無料ウェビナーを開催いたします。

■ウェビナー開催の背景

「ウェルビーイング経営は大切だと分かってはいるけれど、正直、うちはそれどころじゃない」そう感じている経営者・人事の方は多いのではないでしょうか。

ベテラン社員の離職や若手採用の難化など、“人が続かない”という切実な課題に直面する中で、ウェルビーイングはどこか遠い理想論のように感じられてしまうこともあるかもしれません。

実は、意思決定のスピードが速く、一人ひとりの変化が組織全体に波及しやすい中小企業こそ、ウェルビーイングを実践しやすい環境でもあります。

本ウェビナーでは、女性・シニア施策を軸に実践を重ねてきたユタコロジー株式会社を迎え、 理想論ではなく、「明日から無理なく始められる最初の一歩」を、葛藤や失敗の裏側も含めて共有します。

※ウェビナー終了後、14:00～15:00には「クリエイションミーティング（懇親会）」を開催予定です。ウェビナーの内容をもとにした意見交換や交流を行います。



■ウェビナー開催概要

タイトル

ウェルビーイングは"余裕のある企業の福利厚生"ではない

～女性・シニア施策から読み解く、中小企業の人材戦略～

日時

2026年6月18日（木）13:00～14:00 予定

形式

・オンライン（Zoom）

・参加費：無料（事前登録制）

※アーカイブ配信はありません。リアルタイムでのご参加をお願いいたします。

■こんな方におすすめ

・中小企業の経営者・人事・総務の方

・新規事業／事業開発／プロダクト企画担当

・ブランド戦略／マーケティング部門

・オープンイノベーション／コラボ推進担当

・人的資本経営／社内リスキリング／人事制度の設計を担う部門

・自治体・研究機関の共創パートナー候補 など

■登壇者（予定）

酒井秀京 ユタコロジー株式会社 代表取締役

赤木円香 株式会社AgeWellJapan 代表取締役・Age-Well Design Lab所長



■ウェビナー内容（予定）

・なぜ今、中小企業に「ウェルビーイング」が必要なのか？

・ユタコロジーから学ぶ「ウェルビーイング」の実践

・質疑応答（チャットや事前質問より一部抜粋）

■お申し込み方法

以下のリンクよりお申し込みください。

※定員に達し次第、受付終了となります。

▶ お申し込みはこちら

https://quhz7.share-na2.hsforms.com/2sRU6a-f_QCqjTFhKhfDvFQ





■ 酒井秀京 ユタコロジー株式会社 代表取締役

早稲田大学教育学部卒業。2006年、ユタコロジー株式会社に事業継承者として入社し、ビルメンテナンス事業に携わる。2020年SDGs宣言後、ビルメンテナンスは"ヒトが集う場所の快適さ（心と身体に影響を及ぼす建物の衛生維持・進化・創造）"を担っているという視点から、「ビルメンテナンスはWell-beingの根幹を担う仕事」であると定義。創業以来、多くのシニア、特に女性スタッフに支えられてきたことから、2024年、新たに「ヒト」に焦点を当てたWell-being事業を開始。愛知ビルメンテナンス協会理事。

■ 株式会社AgeWellJapanについて

AgeWellJapanは、「ポジティブに歳を重ねる生き方（Age-Well）」を軸に、誰もが100歳まで生きたいと思える社会を目指しています。シニアに限定した伴走ではなく、若者・地域・企業・大学など多様な立場が関わる「多世代共創」を通じて、Age-Wellが育まれる社会の実現を進めています。孫世代の相棒による世代間交流サービス「もっとメイト」、多世代が集う常設型コミュニティ「モットバ！」をはじめ、企業・自治体・大学が関わる体験型イベント「Age-Well Festival」、産官学民連携ネットワーク「Age-Well Design Lab」などを展開しています。

ホームページ：https://agewelljapan.co.jp/





【お問い合わせ】

ご不明点がございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。

株式会社AgeWellJapan

Age-Well Design Lab ネットワーク ウェビナー事務局

📩 age-well-conference@miharu-inc.jp