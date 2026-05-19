アメリカの最新AIを日本企業へ！「英語×Claude」バイリンガルエンジニアが最新Claudeと共に企業の課題を解決

WeLearn株式会社最新AIエージェントClaude CodeおよびClaude Coworkの導入支援を開始します！

WeLearn株式会社（本社：東京、代表取締役：山口寛太）は、Anthropic社が提供する最新のAIエージェント「Claude Code」および「Claude Cowork」の企業向け導入・活用支援サービスを提供開始いたします。導入設計から環境構築、外部ツール連携、社内研修まで、一気通貫で企業の生産性向上を支援します。

■ 「Claude Code / Claude Cowork」とは：業務改善を支援する2つのAI活用領域1. Claude Code：エンジニアの開発生産性を向上

ターミナル上で動作するAIエージェント。コードの理解、編集、テスト、Git操作までを自律的に実行します。

特徴: 巨大な既存コードベースを瞬時に把握し、バグ修正やリファクタリングを完結。

2. Claude Cowork：非エンジニアでもコマンド入力で業務改善

プログラミング知識不要で、デスクトップ業務を自動化するプラットフォーム。

特徴: Excel/PowerPointの直接編集、Slack/Google Drive/Salesforceなど150以上の外部サービスと連携し、レポート作成やデータ入力を自動化。

■こんなお悩みを持つ企業様はぜひご相談ください！

エンジニアのコード開発から、非エンジニアのデスクワーク自動化まで。あらゆる業務を自律実行する「Claude Code」＆「Claude Cowork」。- コスト削減：現在の高いシステム費用をClaude Codeの活用で最適化したい- 生産性向上：業務量が増えるピーク時に、人員でなくAIで対応できる体制を築きたい- 労働環境改善：コーディングや繰り返しの業務を効率化し、残業時間や負担を少しでも減らしたい- AIのイメージアップ：産休・育休や急な病欠が発生してもAIを活用する事により会社環境を改善し、社員も含めてAI導入のイメージを変えて行きたい- 導入相談：外国人エンジニアが在籍する企業様、海外展開を推進中の企業様、あるいは言語の壁に課題を感じている企業様で、自社の業務が「Claude」にマッチするか相談したい

■ WeLearnだからこそ提供できる「英語×AI」の付加価値

Claudeを使ってこういった課題解決のご提案をいたします！

Claude CodeおよびClaude Coworkのポテンシャルを最大限に引き出すには、日々アップデートされる海外の最先端技術ドキュメントへの深い知見が不可欠です。

WeLearnには、グローバル案件の豊富な実績を持つバイリンガルエンジニアが多数在籍しております。社員の平均TOEICスコア900点以上という確かな「英語力」と、高度な「IT実装力」を掛け合わせることで、国内ではまだ流通していない最新の活用シナリオをいち早くクライアント企業様へご提案。ビジネスの進化を迅速にサポートいたします。

■ 本支援サービスの4つのメニュー

WeLearn株式会社は多言語でお客様をサポートいたします。

お客様の導入フェーズに合わせて、以下のメニューを柔軟に提供します。

- 導入コンサルティングお客様の現在の業務フローを徹底的にヒアリングし、AIエージェントの導入のご提案をします。単なるツールの導入支援に留まらず、Claude Code/ Claude Coworkが社内のセキュリティポリシーや既存のITインフラと最適に連携するためのロードマップを策定し、スムーズな運用開始をサポートします。- 初期構築Claude CodeやCoworkが即戦力として稼働できるよう、技術的なセットアップを一手に引き受けます。環境の構築や必要なAPI連携、ローカルファイルへのセキュアなアクセス設定など、専門知識が必要なプロセスを代行。- 業務自動化シナリオ（Skills）の設計 「どの指示を投げれば業務が完結するか」を定義した、御社専用の「Skills（自動化シナリオ）」を設計・開発します。定型的なレポート作成やコード修正、複雑なデータ集計など、属人化しやすい業務をAIが再現可能なステップへと落とし込みます。- 人材育成・活用定着化支援AIエージェントを「使いこなせる組織」への変革を支援します。Claudeの特性を理解するためのワークショップや、現場の社員が自ら新しい自動化シナリオを作成・改善できるようになるための実務トレーニングを実施。ツールを導入して終わりにさせず、社内での活用事例の共有や継続的なスキルアップを促し、組織全体の生産性を底上げします。導入支援から人材育成まで行います。

WeLearn株式会社代表：山口寛太■ 代表：山口寛太のコメント

私も今までの自分の経験がAIに奪われてしまうと怯えていた1人です。Anthropicは倫理やセキュリティをまず担保してくれるので安心して取り組めます。強みを更に伸ばし、苦手な部分を補ってくれますので今では力強い仲間が増えた感じです。

■本件に関するお問合せ

「まずは情報収集がしたい」「自社のケースで使えるかちょっと聞いてみたい」といった、検討段階でのご相談も大歓迎です。費用や期間が決まっていなくても、どうぞお気軽にお問い合わせください。

・ご相談：[WeLearn お問い合わせフォームへ](https://www.welearn.co.jp/ja/contact)

・メール：welearnmktg@welearn.co.jp

■会社概要

WeLearn株式会社

役員代表取締役 CEO： 山口 寛太

本社住所：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-21-4 NKビル2F

URL：https://www.welearn.co.jp(https://www.welearn.co.jp/)