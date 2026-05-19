就労継続支援B型事業所との共創から生まれた、夏限定の猫用爪とぎソファ

株式会社カリカリーナ

猫用爪とぎ専門ブランド「カリカリーナ」を展開する株式会社カリカリーナ（本社：千葉県館山市、代表取締役：佐藤尚起）は、夏限定モデル「カリカリーナ coppo2026」を、2026年5月22日（金）より公式オンラインショップにて数量限定で発売いたします。

「coppo（コッポ）」は、カリカリーナの人気シリーズのひとつで、ひんやりとしたタイルをあしらった夏限定仕様の猫用爪とぎソファです。

2026年モデルでは、就労継続支援B型事業所「Kai」（千葉県館山市）の利用者の皆さまによる100点以上のデザイン案の中から選ばれた3種類のタイルデザインを採用。タイル貼りも一枚一枚手作業で行い、見た目にも涼やかな、特別感のある仕上がりとなっています。

カリカリーナ公式オンラインショップ :https://www.caricarina.com/

夏の猫との暮らしに、“ひんやり”と“くつろぎ”を

「coppo」は、猫たちが暑い季節にも快適に過ごせるよう、冷感のあるタイルを組み合わせた夏限定モデルです。

カリカリーナ独自の“にゃん工学”によるゆるやかなカーブ形状はそのままに、タイル部分がひんやりとした心地よさを演出。猫が自然と身体を預けたくなる設計で、爪とぎとしてだけでなく、ソファとしても使用できます。

また、本体には輸出梱包用にも使用される高強度の“超”強化ダンボールを採用。研ぎカスが出にくく、丈夫で長持ちする点も特長です。

coppo2026 グランデサイズ（モデル体重：約5.7kg）coppo2026 グランデサイズ（モデル体重：約6kg）

100点以上のデザインから選ばれた、3つの限定デザイン

coppo2026のタイルデザイン制作には、日頃からカリカリーナ製品の制作補助を行っている、就労継続支援B型事業所「Kai」(https://i-ll-fukushi.jp/kai/b-kai/)の利用者の皆さまが参加しました。

自由な発想から生まれた100点以上のデザイン案の中から、今年は3種類のデザインを採用。

それぞれ異なる表情を持ちながらも、夏らしい爽やかさとインテリア性を兼ね備えたデザインに仕上がっています。

さらに、タイル貼り作業も一枚ずつ手作業で行っており、量産品にはない温かみや個性も魅力です。

カリカリーナでは、ものづくりを通じた地域とのつながりや、多様な人々が活躍できる場づくりにも取り組んでいます。

商品概要

balena（バレーナ）ブルーgrata（グラータ）ピンクaura（アウラ）グリーンbalena（バレーナ）ホワイトgrata（グラータ）ホワイトaura（アウラ）ホワイト

商品名：カリカリーナ coppo2026（全6色・2サイズ展開）

発売期間：2025年5月22日（金）10:00 ～ 6月19日（金）17:00

販売場所：カリカリーナ公式オンラインショップ(https://www.caricarina.com/)

販売形式：数量限定販売

商品価格：グランデ(L) 27,720円（税込）/ グラングラン(XL) 31,570円（税込）

※この商品は『名入れ』も可能です。(12文字まで 税込み1,100円）

猫の爪とぎ専門店「カリカリーナ」について

輸出梱包用の強度の高い "超" 強化段ボールを使用した爪とぎを、国内の自社工場で製造しています。丈夫で長持ち、研ぎカスが出にくいため、お掃除ラクラク。猫大満足の「研ぎ心地」と、猫が座ったときの「快適さ」を追求した設計、おしゃれな家具のようなデザインは、全国の猫オーナーさんから支持されています。高価な爪とぎとしても知られるカリカリーナですが、長い目で見てコスパが良いという評価が多く、お客様満足度調査（2024年実施）では95％の方が「満足」と回答しています。「すべての猫と、猫オーナーさんの笑顔と幸せのために」を企業理念に、「猫が気に入らなかったら返品OK」サービスや、使い終わった爪とぎの無料引き取りサービス「カリカリターン」、保護猫活動応援「カリカリひろば」などユニークな取り組みも展開しています。

◆"超" 強化段ボールが実現する耐久性と研ぎ心地

カリカリーナで使用している段ボールは、輸出梱包用の "超" 強化段ボール。強度が高い＝とぎ甲斐のあるダンボールなので、数回「バリバリ」するだけでも、猫ちゃんが満足します。一匹でのご使用なら、平均で1年程度お使いいただけます。また、研ぎカスが出にくいため、お掃除が簡単。丈夫で長持ちするため、安価な爪とぎを頻繁に買い換えるより経済的。長い目で見るとお財布にも優しいのがカリカリーナです。

◆猫の気持ち良さを追求した「にゃん工学」

猫をこよなく愛する方々の猫さんたちから情報を収集し「猫がリラックスするカタチ」を研究し、構築したのが「にゃん工学」。とてもフレキシブルな猫の体は、どんなカタチにも思わずフィットしてしまうけれど、やはり猫は「丸まる」のが大好き。「にゃん工学」は、そんな猫たちがより快適に過ごせるように、究極のカーブを実現しました。

◆インテリアに馴染む、おしゃれなデザイン

「大好きなペットにこそ、自分がとことん気に入るデザインのものを使わせたい」。そんな想いから、インテリアとしてのデザイン性にこだわりました。猫が喜ぶだけでなく、飼い主を含めた猫を見守る側の気持ちも考えた、おしゃれな猫の爪とぎ家具です。

◆日本製だから、安心・安全

日本製の段ボールを使用し、千葉県館山市にある自社工場で製造しています。2022年より、環境にやさしい商品作りをしていきたいという思いから、従来のバージンパルプ（木材を材料にして製造した新しいパルプ）ではなく、再生紙を使用した段ボールを使用し、SDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。

◆猫が気に入らなかったら返品OK

少しでも多くの猫に快適さを味わっていただくため、開封後でも、「猫が気に入らない」ようであれば返品をお受けしています。新しいものに慣れるまで、時間のかかる猫もいるため、返品に期限はありません。置き場所を変えてみるなど色々試しながら、ゆっくり様子を見ていただくことをおすすめしています。

◆無料引き取りサービス「カリカリターン」

「古くなったカリカリーナはどうやって捨てればいいですか？」「カリカリーナを買い替えたいのですが、古いものの処分に困っています」このようなお客様の声に応え、2024年より、カリカリーナのソファを新しく買い替える方が、古いカリカリーナのソファを無料で返送（リターン）できるサービスを開始しました。

◆保護猫活動応援「カリカリひろば」

保護猫活動応援の一環として、一般販売できない試作品等の非売品を、メンバー登録してくださった保護猫カフェさん、保護猫シェルターさんに無料でご提供しています。現在では年2回、登録団体さんに提供可能な商品の情報をメールで配信し、希望される団体さんに商品をお贈りしています。

◆ユーザーの声

お客様満足度調査（2024年実施）では95％の方が「満足」と回答しています。

＜「満足」と答えた理由＞

・我が家は12匹の大家族ですが、長く使えて研ぎカスも少なくデザインもかわいいので、何台もリピートして使っています。

・3匹中2匹が好んでいつも寝ているし、爪とぎもするがなかなかぼろぼろにならない。

・とにかく丈夫。ゴミが出ないのも助かります。何といっても猫さんが気に入っています。

・猫も人間も気に入るデザイン。愛猫がカリカリーナの上で寝てると可愛過ぎて悶絶します。

・箱から出して直ぐ爪研ぎをし、何年か経った今もカリカリーナでお昼寝したり、爪研ぎしているから本当に買って良かったです。

・4年間でもう5台ほど購入させていただいております。我が家の愛猫も大変気に入って、一番の安らぎ場所です。

・にゃん達がとても気に入ってくれているので。ダンボールのカスも他のものより少なく、私たちも掃除の手間が減るため。

・類似品を購入したこともありますが段ボールの質がぜんぜんちがう。硬くて体重かけて爪とぎしても大丈夫だし、楽しそうです。

・たくさん爪研ぎを買いましたが別格でした。丁寧なつくりや素材、さすがだと思います。うちの猫はカリカリーナをボロボロには出来ないから一生モノですね。小さくて力が弱い子です。

・6匹猫がいるので、色々な爪研ぎを試しましたがすぐボロボロになり、掃除も大変でしたが、カリカリーナは丈夫なのでリピートです。

会社概要

社名：株式会社カリカリーナ

住所：本社：〒294-0023 千葉県館山市神余4427-97

営業所：〒294-0045 千葉県館山市北条1227-1

業務内容：段ボール製爪とぎの製造・販売、猫関連グッズの販売

公式オンラインショップ：https://www.caricarina.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@caricarina_cat_sofa4485

Instagram：https://www.instagram.com/caricarina_cat_sofa/

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お問合せ先

株式会社カリカリーナ

TEL: 0470-28-2611

メール：shop@caricarina.com