Boomi、2026年度（FY26）グローバル・パートナー・アワード受賞企業を発表

ブーミー株式会社

※本リリースは、Boomi, LP.が2026年5月12日（米国時間）に発表したリリースの日本語訳です。

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomi(https://boomi.com/ja/)(TM), LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO 河野 英太郎）は、米国イリノイ州シカゴで開催された「2026年Boomiパートナーサミット」において、2026年度（FY26）グローバル・パートナー・アワードの受賞企業を発表しました。

本アワードは、イノベーションを推進し、お客さまに測定可能なビジネス成果をもたらしたパートナー企業を表彰するものです。各受賞企業は、Boomi Enterprise Platform(https://boomi.com/ja/platform/)の豊富な機能を活用し、複雑化するシステムや業務の管理、データの活用、そしてエージェント主導型変革の加速を実現した点が高く評価され、選出されました。

◼️ Boomi グローバルアライアンス＆チャネル担当 シニアバイスプレジデント Dan McAllisterのコメント

企業がAIの導入を加速させる中、当社のパートナー各社は、戦略を測定可能な成果へと転換する上で極めて重要な役割を担っています。今回の受賞企業は、イノベーションを推進するだけでなく、お客さまがデータを活用し、システムを連携させ、AIを実運用に乗せることで、効率性、俊敏性、そして成長を新たな次元へと引き上げる支援を行っています。

◼️ 2026年度（FY26）グローバル・パートナー・アワード 受賞企業（カテゴリー別）

- グローバル・パートナー・オブ・ザ・イヤー ：Infosys

- AMERパートナー・オブ・ザ・イヤー ：RSM

- EMEAパートナー・オブ・ザ・イヤー ：Cognizant

- APJパートナー・オブ・ザ・イヤー ：Atturra

- AMERグロース・パートナー・オブ・ザ・イヤー：Accenture

- EMEAグロース・パートナー・オブ・ザ・イヤー：Capgemini

- APJグロース・パートナー・オブ・ザ・イヤー ：EasyStepIn

- OEMパートナー・オブ・ザ・イヤー ：UKG

- ISVパートナー・オブ・ザ・イヤー ：ServiceNow

- クラウドサービスプロバイダー・パートナー・オブ・ザ・イヤー：Amazon Web Services

- AIイノベーション・パートナー・オブ・ザ・イヤー ：Jade Global

- テクノロジー・パートナー・オブ・ザ・イヤー ：Solace

- マーケットプレイス・パートナー・オブ・ザ・イヤー ：Jade Global

- グロース・テクノロジー・パートナー・オブ・ザ・イヤー：Atturra

- ソリューション・パートナー・オブ・ザ・イヤー ：OSI Digital

Boomiパートナー・プログラムの詳細、およびBoomiのグローバルエコシステムからパートナーを検索する場合は、boomi.com/ja/partners/をご覧ください。

◼️Boomi関連情報

● パートナーエコシステムについて(https://boomi.com/ja/partners/)

● AI活用に勝つためのデータ活用基盤「Boomi Enterprise Platform」について(https://boomi.com/ja/platform/)

● データ連携と自動化について(https://boomi.com/ja/platform/integration/)

● AIエージェント管理について(https://boomi.com/ja/platform/ai/)

● 2026年ガートナーiPaaS部門のマジック・クアドラントで12回連続リーダーの1社と評価(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-ipaas/)

● Boomi、Forrester調査で投資対効果347％を達成（TEI調査）(https://boomi.com/ja/content/ebook/global-forrester-tei-study/)

◼️Boomiについて

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomiは、ビジネス全体のデータに命を吹き込み、エージェント主導型企業の実現を支えています。「Boomi Enterprise Platform」は、エージェント主導型の変革を推進するうえで不可欠なエージェント基盤を提供する、データを動かす基盤です。エージェントの設計とガバナンス、API管理およびMCP管理、データ連携と自動化、データ管理を単一のプラットフォームに統合することでBoomiは企業が安全かつスケーラブルな接続性のもとでAIの力を最大限に活用できる環境を提供します。30,000社を超えるお客さまに信頼され、800社以上のグローバルパートナーネットワークに支えられているBoomiは、「AIエージェントによる変革」を推進し、あらゆる規模の企業における俊敏性、効率性、そして大規模なイノベーションの実現を後押ししています。詳細はboomi.com/ja/(https://boomi.com/ja/)をご覧ください。

◼️Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果創出を支援しています。全世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

Boomi公式SNS：X(https://x.com/Boomi_event) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan/) | Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/) | YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。