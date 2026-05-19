『タレントパワーランキング』がTBS系日曜劇場で主演した男優の人気ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第419弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第419弾として、TBS系日曜劇場で主演した男優のランキングを発表。

https://tpranking.com/tbsnichiyogekijo

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている、TBS系日曜劇場で主演した男優について、それぞれの結果を調査。

皆さんは、TBS系日曜劇場で主演した男優と聞いて誰を思い浮かべますか？



TBS系日曜劇場は1956年12月から「東芝日曜劇場」という名で始まり、当初は単発ドラマを放送していましたが、1993年から連ドラの放送に切り替わりました。日曜劇場は放送されている日本のテレビドラマにおいて最も長い歴史があるドラマ枠のひとつであり、数々の大ヒット作品を輩出してきました。

視聴率も20％を超える作品がいくつもあり、なかには最高視聴率40％を超えるものまであります。

人気作品で主演している俳優に着目することで、人気の傾向を考察することができ、新たな大ヒットドラマを生み出すことにつながるのではないでしょうか。

今回は、TBS系日曜劇場で主演した男優に焦点をあて、タレントパワーランキングで検証しました。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

ランキングTOP12のうち上位５名は、上表の通り。

すべてのランキングはこちら↓

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1位には、2025年4月から放送され、TBSオリジナル脚本で描かれた「キャスター」で主演した男優がランクイン。

続いて、2018年にシーズン１放送がスタートした「ブラックペアン」シリーズで主演した男優が2位にランクイン。

他にも、2023年に放送され、2026年7月に続編が放送されるドラマ「VIVANT」で主演した男優、2026年1月期に放送されたドラマ『リブート』で主演した男優、2025年1月から放送されたドラマ「御上先生」で主演した男優がランクインしています。

今後も、TBS系日曜劇場で主演した男優の活躍に注目してみましょう。

TBS系日曜劇場で主演した男優の人気ランキング

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「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

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■会社概要

会社名：株式会社アーキテクト

（東証プライム上場 株式会社ダイレクトマーケティングミックス100％子会社）

本社：東京都港区芝大門二丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル 8F

URL：https://www.architect.co.jp/

事業内容：

・マーケティングリサーチ

・テレビ番組およびイベント等に対する観覧者、参加者の動員

・セールスプロモーション等に関する企画、立案、実施、支援業務

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