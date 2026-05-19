6/1は「ビタミンちくわ復活の日」　能登半島地震で被災　販売再開記念日に合わせ防災フェス開催　　長野県大町市で5/30

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株式会社スギヨ


企画背景


能登半島地震でいただいたご支援に感謝し、復興道半ばの能登が忘れられないように制定した「スギヨのビタミンちくわ復活の日」。地震から5か月後の2024年6月1日に販売再開したことから、この日を記念日に登録しました。



昨年、ご支援への感謝の気持ちを込めて、記念日制定に合わせ長野県大町市で「スギヨのビタミンちくわ復活の日～リバイバルフェス～」を実施。今年は同市で震度５強の地震が発生したことから、防災を考える機会になればと「～防災フェス～」を開催します。



企画概要


日時：5月30日（土）10:00-14:00


場所：森の休息（長野県大町市大町2551）



10:00　スギヨと大町市の関係について／ビタミンちくわカレー開発秘話


10:30　防災士による防災講座（日本防災士会長野県支部長）


11:00　販売会


　　　　大町西小共同開発「能登の太陽　ビタミンちくわカレー」


　　　　石川県立看護大学共同開発


　　　　「Hotでホッとな　防災おでん～いつでも　おでん　たべまっし～」


11:30　災害時に役立つ！ポリ袋で作る　ビタミンちくわカレー調理体験（先着10名）


13:00　スギヨ社員と交流会


14:00　終了



能登半島地震とスギヨ


スギヨの工場は地震により、天井が崩落したり、壁が剥がれたり、機械が倒れたり、地面が割れたりしました。主力商品が出揃うまでに約半年を要しました。地震から2年半近く経ちましたが、工場の解体や解体による生産ラインの移設など、依然として影響は続いています。



長野県大町市とスギヨ


黒部ダムの建設当時、大町市にあった建設宿舎で「ビタミンちくわカレー」が出され、人気ナンバーワンメニューとなっていました。この歴史をご縁に、2022年に初めて大町市で食育授業「ビタミンちくわの謎を解こう」を行いました。また、能登半島地震後は大町市主催で「黒部ダム＆ビタミンちくわ応援フェア」を実施し、市内の飲食店でビタミンちくわメニューなどが一斉に提供されました。



能登の太陽　ビタミンちくわカレー


2023年の食育授業を受けた大町西小児童が、復興支援の一環で大町市とゆかりのあるビタミンちくわカレーのレトルト商品を作りたいと企画。2026年3月の閉校前に完成品をお披露目、4月に発売を開始すると店舗数は拡大、長野県、石川県などに広がっています。



レトルトカレー開発の経緯(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000085219.html)



＜お問合せ＞


担当：広報
TEL：0767-53-8404
E-mail：kouhou@sugiyo.co.jp



（ご参考）震災からの歩み


地震発生から復旧までの道のりをnoteにまとめています。


スギヨ｜note(https://note.com/sugiyo_official)




株式会社スギヨ


能登・七尾で魚商を営んでいた杉野屋与作から始まり、明治に入って練り製品の製造を開始。1952年、戦後の栄養難の時代にサメを使った「ビタミンちくわ」誕生。1972年、世界初のカニカマ「かにあし」を開発。2015年、うなぎ風蒲鉾「うな蒲ちゃん」発売。現在は練り物を進化させるだけでなく、すり身を使わない商品開発や農業事業などにも取り組んでいます。




企業情報


本社：〒926-0835 石川県七尾市西三階町10号4-1
TEL：0767-53-0180（代表）


https://www.sugiyo.co.jp/

事業内容：水産練製品・加工品製造販売、冷凍魚塩干魚等の販売、惣菜類の製造販売、菓子製造販売、水産練製品・加工品及び水産物の輸出入、食品の冷凍冷蔵業
従業員：750名
営業拠点：東京、名古屋、大阪、北陸、札幌、仙台、長野、広島、福岡
工場：商業団地・北陸（石川）、関東（茨城）、北海道、下関流通加工センター
グループ企業：SUGIYO U.S.A.,INC. 株式会社高浜、株式会社能登半島、マルタスギヨ株式会社、美野里デリカ株式会社、株式会社山崎水産