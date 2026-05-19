MOTTERU　シリーズ累計220万本突破！大人気のシリコンケーブルバンドに新色が登場

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、プラスチック使用量を削減した紙パッケージのシリコンケーブルバンド10本セット（4つ穴タイプ）に新カラー、エアリーホワイト・グレー・モカ・ネイビーの4色を2026年5月19日（火）からオンラインショップ含むECモールで発売します。

sofumo ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本セット 4つ穴タイプ 繰り返し使える 全7色 (MOT-CBBAND05)

シリーズ累計販売数200万本突破、大人気シリコンケーブルバンドの紙パッケージシリーズに新色が登場しました。

従来のパッケージからプラスチック使用量を削減、地球にも優しくシンプルなエコパッケージに。

4つ穴タイプで、ケーブルの太さに合わせて調整ができるのが魅力です。

MOTTERUダイレクト価格：1,000円(税込) 楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-cbband05/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-cbband05.html) / Amazon(https://amzn.asia/d/0ai4rq14)

新カラー：エアリーホワイト / グレー / モカ / ネイビー

● 製品特徴

▼調整可能で、細いケーブルから太いケーブルまでしっかりと固定

4つ穴タイプなのでケーブルの太さに合わせて調整が可能。細いイヤホンケーブルから太めの充電ケーブルまでしっかり固定できます。

しっとりとした質感のシリコン素材なので、一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたりゴミが絡みつくこともなく、快適に使用することができます。

複数本を組み合わせて使うことで長さが延長でき、大きめのものもまとめられます。

▼繰り返し使えるから、お財布にも地球にも優しい

摩擦や引っ張りに強く、汚れたら丸洗いもできるため、繰り返しご使用いただけます。

水や汚れもさっと拭き取りできてお手入れも簡単。長く清潔に使うことができお財布にも優しいアイテムです。

また、従来のパッケージの素材からプラスチック使用量を削減し、紙素材のシンプルなパッケージを採用。環境負荷低減にも配慮しています。

▼アイデア次第で使い方いろいろ！

ケーブル収納だけでなく、袋留め、小物整理など、アイデア次第で用途は様々。

テレビ裏の配線をまとめたり、ビニール傘や子どものおもちゃの目印、食パンの袋を閉じたりなど、日常使いからオフィス、旅行シーンまで幅広く活躍します。

● 製品仕様

sofumo ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本セット 4つ穴タイプ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/317_1_5782ecf6720b82e27a5b54605ed07373.jpg?v=202605190951 ]

株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。

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