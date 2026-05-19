XREAL JAPAN 6周年特別企画「X-Time Travel：未来とつながるAR世界へのチケットキャンペーン」を開催

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、 6周年を記念したスペシャル企画として、「X-Time Travel：未来とつながるAR世界へのチケットキャンペーン」を、2026年5月20日（水）12:00から2026年6月2日（火）23:59までの期間限定で開催します。

本キャンペーンでは、最新ARグラス「XREAL One Pro」を10%OFFでご購入いただけます。さらに、キャンペーン期間中に「XREAL One Pro」をご購入いただいたお客様を対象に、来年2027年の指定期間中、XREAL公式ECサイトにて全製品にご利用いただける6,000円分のクーポン「X-Time Travel・チケット」を進呈します。

XREALは、日頃よりご愛顧いただいている皆様への感謝を込めて、現在のAR体験から、未来のAR世界へとつながる特別なチケットをご用意しました。この機会にぜひ、XREALが提案する次世代のAR体験をご検討ください。

■キャンペーン概要

XREAL 6周年記念スペシャル企画「X-Time Travel：未来とつながるAR世界へのチケットキャンペーン」

内容： XREAL One Proを10%OFFで販売。さらに、対象購入者へ6,000円分のクーポンを進呈

期間：2026年5月20日（水）12:00～2026年6月2日（火）23:59

対象製品：XREAL One Pro

対象販売チャネル：XREAL公式ECサイト、Amazon、家電量販店、楽天ストアなど

クーポン配信日：2026年7月3日（金）

クーポン利用可能期間：2027年6月3日（木）12:00～2027年9月3日（金）23:59

クーポン利用対象XREAL：公式ECサイト限定。全製品に利用可能。

クーポン受け取り方法

XREAL公式ECサイトで「XREAL One Pro」をご購入いただいたお客様はご応募不要です。2026年7月3日（金）に、対象のお客様へクーポンを一斉配信いたします。

家電量販店、楽天ストア、Amazonなど、XREAL公式ECサイト以外の販路で「XREAL One Pro」をご購入いただいたお客様は、キャンペーン特設ページより必要事項のご登録をお願いいたします。ご登録いただいたメールアドレス宛に、2026年7月3日（金）にクーポンをお送りいたします。

※ご購入から1ヶ月以内に返品された場合は、クーポン進呈の対象外となります。

※キャンペーン内容は、予告なく変更または終了となる場合があります。

※販売チャネルにより在庫状況、販売開始時刻、販売価格の反映タイミングが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、本セールと合わせてXREAL Oneを15％OFFで販売するファイナルセールを実施いたします。

XREAL One ファイナルセール！

期間：2026年5月20日（水）12:00～2026年6月2日（火）23:59

対象製品：XREAL One 53,530円（税込）※15% OFF

対象販売チャネル：家電量販店、楽天ストア

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan