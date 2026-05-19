XREAL JAPAN 6周年特別企画「X-Time Travel：未来とつながるAR世界へのチケットキャンペーン」を開催
AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、 6周年を記念したスペシャル企画として、「X-Time Travel：未来とつながるAR世界へのチケットキャンペーン」を、2026年5月20日（水）12:00から2026年6月2日（火）23:59までの期間限定で開催します。
本キャンペーンでは、最新ARグラス「XREAL One Pro」を10%OFFでご購入いただけます。さらに、キャンペーン期間中に「XREAL One Pro」をご購入いただいたお客様を対象に、来年2027年の指定期間中、XREAL公式ECサイトにて全製品にご利用いただける6,000円分のクーポン「X-Time Travel・チケット」を進呈します。
XREALは、日頃よりご愛顧いただいている皆様への感謝を込めて、現在のAR体験から、未来のAR世界へとつながる特別なチケットをご用意しました。この機会にぜひ、XREALが提案する次世代のAR体験をご検討ください。
■キャンペーン概要
XREAL 6周年記念スペシャル企画「X-Time Travel：未来とつながるAR世界へのチケットキャンペーン」
内容： XREAL One Proを10%OFFで販売。さらに、対象購入者へ6,000円分のクーポンを進呈
期間：2026年5月20日（水）12:00～2026年6月2日（火）23:59
対象製品：XREAL One Pro
対象販売チャネル：XREAL公式ECサイト、Amazon、家電量販店、楽天ストアなど
クーポン配信日：2026年7月3日（金）
クーポン利用可能期間：2027年6月3日（木）12:00～2027年9月3日（金）23:59
クーポン利用対象XREAL：公式ECサイト限定。全製品に利用可能。
クーポン受け取り方法
XREAL公式ECサイトで「XREAL One Pro」をご購入いただいたお客様はご応募不要です。2026年7月3日（金）に、対象のお客様へクーポンを一斉配信いたします。
家電量販店、楽天ストア、Amazonなど、XREAL公式ECサイト以外の販路で「XREAL One Pro」をご購入いただいたお客様は、キャンペーン特設ページより必要事項のご登録をお願いいたします。ご登録いただいたメールアドレス宛に、2026年7月3日（金）にクーポンをお送りいたします。
※ご購入から1ヶ月以内に返品された場合は、クーポン進呈の対象外となります。
※キャンペーン内容は、予告なく変更または終了となる場合があります。
※販売チャネルにより在庫状況、販売開始時刻、販売価格の反映タイミングが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
また、本セールと合わせてXREAL Oneを15％OFFで販売するファイナルセールを実施いたします。
XREAL One ファイナルセール！
期間：2026年5月20日（水）12:00～2026年6月2日（火）23:59
対象製品：XREAL One 53,530円（税込）※15% OFF
対象販売チャネル：家電量販店、楽天ストア
■XREALについて
XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。
ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。
ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。
それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。
■販売元（国内）
XREAL 株式会社
住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階
新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com
購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com
開発について: developer@xreal.com
■公式サイト
https://www.xreal.com/jp
■Amazon販売先
https://amzn.to/45afN4l
■楽天市場販売先
https://www.rakuten.co.jp/xreal/
■取り扱い販売店
https://www.xreal.com/jp/air/stores/
■SNS（国内アカウント）
X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan
Instagram https://instagram.com/xreal_japan
YouTube https://youtube.com/@XREALJapan