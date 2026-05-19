アスエネ、パーソルテンプスタッフと協業し「脱炭素派遣」を創出。「ASUENE ACADEMY」導入で、GX実務人材1,000名を育成

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、Founder 代表取締役CEO：西和田浩平、以下「当社」）は、パーソルテンプスタッフ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：木村 和成、以下「パーソルテンプスタッフ」）と、GX実務人材の育成と派遣を一体化した新たな人材供給モデルの構築に向け協業を開始しました。

本協業において、当社はGX・ESG動画学習サービス「ASUENE ACADEMY（アスエネアカデミー）」を提供し、パーソルテンプスタッフによる3年間で1,000名のGX実務人材創出を支援します。

両社の連携により、企業の脱炭素対応におけるリソース不足を解消するとともに、「脱炭素派遣」という新たな人材市場の確立を目指します。

協業の背景

企業の脱炭素対応は、目標設定や情報開示の段階を経て、CO2排出量の算定やサプライチェーン管理、削減施策の実行へと移行しています。2026年度以降は、大手企業を中心にサステナビリティ開示への対応が本格化することから、算定実務やサステナビリティデータ入力、BPO業務などを担えるGX実務人材の不足が、脱炭素経営を推進する上での深刻な障壁となっています。

一方で、AIをはじめとするデジタル技術の進展により、総務や人事、マーケティングなどの自動化が加速しています。こうした労働市場の変化に伴い、働く人には専門性を伴う実務スキルへのリスキリングが不可欠となりました。GX領域は、企業側の人材需要が急拡大する一方で、働く人にとってもAI時代に代替されない新たなキャリア形成につながる有望な成長領域です。

こうした背景のもと、GX・ESG領域の高度な実務知見を持つ当社が「ASUENE ACADEMY」による人材育成を担い、労働・雇用の課題解決に取り組むパーソルテンプスタッフが、育成された人材の派遣体制を構築します。両社の強みを掛け合わせることで、企業の実行リソース不足の解消と、AI時代における働く人のリスキリング機会の創出という、2つの社会課題の同時解決を目指します。

協業の内容

本協業では、当社が「ASUENE ACADEMY」によるGX実務人材の育成を担い、パーソルテンプスタッフが派遣体制を構築することで、育成から供給までを一体化した人材モデルを構築します。

当社の「ASUENE ACADEMY」は、累計15,000名以上の受講実績と900社以上への導入実績を持つ、GX・ESG動画学習サービスです。パーソルテンプスタッフに登録する人材は、「ASUENE ACADEMY」を通じて、Scope1-3のCO2排出量算定、サプライチェーンマネジメント、カーボンプライシング、サステナビリティ情報開示などを体系的に学べる全25講座を受講し、実務に直結するスキルを習得します。

また、「ASUENE ACADEMY」は、環境省認定制度「脱炭素アドバイザー ベーシック」に正式対応した学習・検定を提供しています。受講者は、所定の学習および検定を修了することで、同制度に基づく認定を受けることができます。

「ASUENE ACADEMY」の修了者は、パーソルテンプスタッフを通じて「脱炭素派遣」として企業の脱炭素経営を支援するだけでなく、当社のカスタマーサクセスやBPO事業といった顧客支援業務での活躍も期待されます。今後もGX人材の育成と供給を同時に実現する新たな人材インフラを構築し、企業の脱炭素経営を推進します。

パーソルテンプスタッフについて

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

https://www.tempstaff.co.jp/

「ASUENE ACADEMY」について

「ASUENE ACADEMY」は、GX・ESG教育から実務まで包括的にサポートするe-learningサービスです。学習コンテンツと検定機能を備え、企業のサステナビリティ経営を支える人材育成と体制構築を支援しています。900社*、15,000人*の学習機会を提供した実績を有します。

ASUENE ACADEMYサービスサイト：https://asuene.com/academy

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「ASUENE VERITAS」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/

＜注釈補足＞

*900社:アスエネアカデミー契約者およびサプライヤー会社数

*15,000人:アスエネアカデミー契約者従業員およびサプライヤー従業員の動画学習提供人数