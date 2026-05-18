複数ガイドの声を、参加者へクリアに。Field TALK＋ガイドフォンの導入事例を公開

株式会社城山

株式会社城山（本社：兵庫県姫路市）は、日本国内総代理店として展開する同時通話型ガイドシステム「Field TALK＋ガイドフォン(https://fieldtalk.shiroyama.co.jp/)」が、株式会社NAE様が制作に携わるBS11「村井美樹と伊東潤のお城活TV」の小田原城イベントにて採用されたことをお知らせいたします。

Field TALK＋ガイドフォンは、送信機3台・受信機40台で運用され、出演者3名による解説や掛け合いを参加者へ届ける音声ガイドシステムとして活用されました。

※本記事は、株式会社NAE制作部様に実際の利用状況をお伺いし、作成しています。

【イベント紹介】

BS11「村井美樹と伊東潤のお城活TV」のスペシャルイベントとして開催された、小田原城を舞台にした体験型イベント。現地散策と講演の両方を通じて、小田原城の魅力を深く楽しめる特別企画で、村井美樹さん、歴史作家の伊東潤先生、小田原城天守閣特別館長の諏訪間順先生とともに、桜の咲く小田原城を巡りながら歴史を学べるほか、城内エリアのカフェを貸し切った食事つき講演会も実施されました。

｜ 導入の背景

▶ Field TALK＋ 詳細はこちら :https://fieldtalk.shiroyama.co.jp/

今回のイベントでは、1名の案内者が一方的に説明する形式ではなく、出演者・講師それぞれが専門的な視点で補足し合いながら、小田原城の魅力を伝える運営が求められていました。

現地を歩きながら進行する屋外イベントでは、参加者との距離が変わりやすく、声の届き方にも差が出やすくなります。また、周囲の環境音や移動を伴う案内では、参加者全員に解説を聞き取りやすく届けるための音声環境が重要となります。

そのため、複数名による自然な会話や掛け合いを、参加者へクリアに届けられるガイドシステムが必要とされていました。

｜ Field TALK＋ガイドフォンが選ばれた理由

Field TALK＋ガイドフォンは、複数名の送信者による同時ガイドに対応している点が特長です。

今回のように、出演者と専門家がそれぞれの視点で解説し、その場で補足や掛け合いを行うイベントでは、話者が切り替わるたびに進行を止めることなく、自然な流れで案内できることが重要でした。

また、屋外での城巡りにおいては、音が届くだけでなく、聞き取りやすい音質であることも求められます。Field TALK＋ガイドフォンは、小さな補足説明や歴史的な解説まで明瞭に届けられる点が評価され、導入に至りました。

｜導入効果

Field TALK＋ガイドフォンの活用により、城内を巡りながらの案内でも、出演者3名それぞれの声や解説を参加者へしっかり届けることができました。

出演者同士の掛け合いや、先生による専門的な補足説明も自然な形で共有できたことで、参加者は現地で一緒に巡っているような一体感のあるガイド体験を楽しむことができました。

また、当日は雨天という音声が届きにくい環境でしたが、雨音にかき消されることなく、参加者へクリアに音声を届けられたことが、イベントの運営品質と参加者満足度の向上につながりました。

【導入概要】

・導入企業：株式会社NAE(https://nae-corp.net/)様

・業種：広告業、広告制作業

・採用製品：Field TALK＋ガイドフォン

・導入台数：送信機3台／受信機40台

・活用シーン：屋外イベント、城巡りガイド、体験型イベント

｜Field TALK＋(https://fieldtalk.shiroyama.co.jp/)ガイドフォンについて

Field TALK＋ガイドフォンは、複数名による同時ガイドに対応したガイドシステムです。

従来の一方向型ガイドシステムでは難しかった、複数の案内者による掛け合いや補足説明を参加者へ届けることができ、観光ガイド、工場見学、施設案内、イベント、研修など、さまざまなシーンで活用できます。

特に、複数名での解説が必要な場面や、屋外・移動を伴う案内において、案内品質と参加者の体験価値向上をサポートします。

◇Field TALK＋ ガイドフォンレンタルプラン

｜送信機（FT-2450GT）

価格：3,200円～（税別）

<特徴>

・話すための専用機器

・最大3台の同時通話が可能 <NEW>

・操作がシンプルで初めてでも安心

・68gの軽量軽量ボディ／最大12時間の連続運用

｜受信機（FT-2450GR）

価格：1,600円～（税別）

<特徴>

・送信機からの声を聞く専用機器

・68gの軽量設計で 装着中も負担にならない

・最大15時間の連続受信で長時間の利用も安心

・操作いらずで誰でも使える 簡単設計

｜付属品

管理の手間を減らし、現場での運用がスムーズになるよう、以下の備品も揃えてご提供します。

送信機用イヤホンマイク

受信機用イヤホン

USB充電ケーブル

ネックストラップ

レンタル／購入についてのお問合せはこちら :https://fieldtalk.shiroyama.co.jp/

｜今後の展望

株式会社城山は、Field TALK＋の日本国内総代理店として、導入現場で寄せられる声に真摯に向き合い、製品・サービスのさらなる価値向上に取り組んでまいります。

現場ごとに異なる運用環境やご要望を丁寧にくみ取り、より実用性の高い提案と安心してご利用いただけるサポート体制の充実を図ってまいります。

今後もField TALK＋を通じて、さまざまな現場における円滑で質の高いコミュニケーション環境の実現に貢献してまいります。

■会社名 ：株式会社城山 Field TALK＋事務局

■住所 ：東京都品川区北品川5-12-4-5階

■電話番号 ：03-5793-7110

■メールアドレス：fieldtalk-info@shiroyama.co.jp

■サービスサイト：https://fieldtalk.shiroyama.co.jp