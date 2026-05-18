【新潟/魚沼】老舗酒蔵『緑川』とローカルベンチャー『マイベイス』がコラボ。酒粕チーズケーキ『Mrs.雪国』を販売スタート。“ママのご褒美タイムに”と乳酸菌入りで体に良い罪悪感ゼロスイーツを開発

『Mrs.雪国』誕生秘話

株式会社Mybase『Mrs.雪国（ミセスユキグニ）』

2025年11月、いまや日本全国どこででも課題にあがる"シャッター商店街"を舞台に『マイベイス』は幕を開けた。コンセプトは「ここがあるからこの街で子育てがしたい」とママ達に思ってもらえる場所。

少子化の一途を辿る過疎地域でなぜ『マイベイス』のOPENを？

それはマイベイスを運営する(株)Mybase代表久田美里（通称：みさと）自身が“魚沼”に育ててもらったが故に恩返しがしたいという動機から。

時を同じくして2025年11月、約140年も続く魚沼を代表する酒蔵『緑川』の社長が6代目へと世代交代をした。緑川もかつては商店街に酒蔵があり、魚沼の商店街がもっとも賑わいをみせた昭和40年代、その活気の中心にいた存在だ。

「家族の笑顔を増やしたい」マイベイス

「お酒を通じて笑顔を増やしたい」緑川

老舗とベンチャー、両社代表の想いが合致して生まれたのが『Mrs.雪国』。

日本有数の米どころ魚沼が生んだ上質な酒粕を配合したちょっぴり贅沢なチーズケーキで、ママ達の癒しタイムに、家族のご褒美タイムに、笑顔が溢れますように。

オンラインショップ：https://mybase.shopselect.net/items/144439762

開発に至った背景

(株)Mybase代表みさとは一度魚沼を離れ約15年の時を経て故郷に戻ってきてみると、あまりに豊かな「生産地」であることに感動を覚えた。「消費地」で子育てがはじまり、コロナ禍で物流が止まったときの恐怖心が記憶に新しく、余計に感動は大きかった。

老舗酒蔵『緑川』の周りに広がる田んぼ

そんな中改めて地元を学び直す中で自身の子育ての一助ともなったスーパーフード“酒粕”が、これまでは「産業廃棄物」であった事実を知る。酒粕は少し癖のある香りから手に取ってもらいづらい一方で、効能が高いことを自身の経験から確信していた3児の母でもあるみさと。

「気軽に酒粕を生活の中に取り入れてもらうことで、家族にもっと笑顔が増やせたら…」

酒粕を活かすことで、家族の笑顔と地域の活性化を同時に叶えられるかもしれない！そんな想いから老舗酒蔵『緑川』との『Mrs.雪国』物語は始まりました。

『Mrs.雪国』について

3人の我が子に絵本を読む、みさと

気軽に酒粕に触れて欲しい、そんな想いから酒粕はほんのり香る程度の配合に。子どももパクパク食べてしまうほど癖のない口当たりを実現しました。乳酸菌入りで体も喜ぶ罪悪感ゼロスイーツは、子どもからお年寄りまで幅広く楽しんでもらえます。自分へのご褒美に。誰かへのプレゼントに。魚沼土産に。冠婚葬祭のお供に。どんな場に馴染むパッケージに仕上げております。

『Mrs.雪国』商品詳細

1ホール：約300g（5～6人分）

原材料：クリームチーズ、生クリーム、卵、甜菜糖、グラハムビスケット、米粉、サカスケ、バター（一部に小麦、卵、乳成分を含む）

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株式会社Mybase｜＼ママ応援で地域活性／

代表取締役 久田美里

設立：2024年7月

事業内容：飲食業、小売業、人財育成事業、その他地域活性化に関わる一切の事業

HP：https://www.mybase-com.net/