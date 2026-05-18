夏を涼しく彩る「みどりのカーテン・コンテスト」開催！

舞鶴市

まいづる環境市民会議（事務局：舞鶴市生活環境課）は、夏の省エネ対策や環境意識の向上を目的とした「みどりのカーテン・コンテスト」を開催します。

今年度で10回目という大きな節目を迎える本コンテストでは、市民の皆さんや事業所の皆さんが創意工夫を凝らして育てた、みずみずしく美しい「みどりのカーテン」を広く募集します。

■ コンテストの概要

本事業は、家庭や職場、教育現場などで取り組まれている「みどりのカーテン」の出来栄えや省エネ効果、育成のプロセスなどを審査・表彰するものです。夏の暑さを自然の力で和らげる取り組みを共有し、地域全体の環境意識を高めることを目指しています。

■ 募集部門

参加される対象に合わせて、以下の3部門で募集します。

（1）個人・家族の部：自宅で個人（家族）により取り組んだもの

（2）団体の部：事業所、公共施設などで取り組んだもの

（3）学校等の部：学校及び保育園・幼稚園で取り組んだもの

■ 応募について

応募期間：令和8年8月3日（月）～9月4日（金）

応募方法：申し込みフォームか郵送か持参、メールで所定の応募用紙に写真を添えてまいづる環境市民会議事務局（舞鶴市生活環境課）へ。

・専用フォームURL：https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/apply-procedure-alias/greencurtaincontest2026

〒625-8555 舞鶴市北吸1044番

まいづる環境市民会議事務局（舞鶴市生活環境課）

【Mail】kankyo-shimin@city.maizuru.lg.jp

■昨年の受賞作品

市ホームページで確認を。

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000014415.html