【HOMEI】“ぺりっとはがせる”ウィークリージェルから、完売人気色も再登場。夏限定マグネットネイル「Butterfly Flash Magnet」4色発売

株式会社グルーブButterfly Flash Magnet（バタフライ フラッシュ マグネット）

この夏注目の“マグネットネイル”に、HOMEIから限定コレクション 「Butterfly Flash Magnet（バタフライ フラッシュ マグネット）」 が登場します。2026年6月上旬より、全国のロフト・PLAZAなどバラエティショップにて順次発売いたします。※店舗により展開時期が異なります。

本コレクションは、蝶の羽のように繊細で美しい輝きをイメージした全4色のラインアップ。

光を受けて華やかに輝くフラッシュマグネット2色と、奥行き感のある上品な輝きが楽しめる人気マグネット2色を揃えました。

さらにフラッシュマグネット2色は、2025年秋に数量限定で発売後、即完売となった人気カラーが、好評につきこの夏再登場。買い逃した方にもおすすめの特別なラインアップです。

「HOMEI ウィークリージェル」は、塗ってライトで固めるだけで本格的なつやぷくジェルネイルが楽しめる人気シリーズ。さらに、オフするときは“ぺりっと”はがせる手軽さで、忙しい毎日でも気軽にネイルチェンジを楽しめます。

2026年夏注目。“蝶の羽のように輝く”限定マグネットネイル4色

まるで蝶の羽根に光が差したような、きらめきと奥行き

ひと塗りで、指先に舞う幻想的なきらめき。

光の角度によって表情を変えるフラッシュラメやマグネットラメが重なり合い、まるで蝶の羽のように繊細で美しい輝きを演出します。

夏の日差しの下ではまばゆく、夜の灯りの中ではミステリアスに。

見るたび心までときめく、この夏おすすめのカラーです。

即完売した人気フラッシュマグネットカラーが再登場

2025年秋に一部店舗限定で発売し、即完売となった人気フラッシュマグネットカラー2色が、好評につきこの夏再登場。

限定発売のため、気になる方はお早めにチェックしてください。

フラッシュマグネットとは、スマートフォンのフラッシュや強い光を当てることで、ラメがより強く輝く“フラッシュラメ”を配合したマグネットネイルです。光の角度によって変化する、幻想的なきらめきを楽しめます。

カラー：MG23,MG24Golden Flash Magnet【数量限定再登場】MG23 Golden Flash Magnet 黄金の閃光

まばゆいゴールドの輝きで動くたびに表情を変えます。まさに光をとらえたような煌めきを放つフラッシュマグネット。

Lunar Flash Magnet【数量限定再登場】MG24 Lunar Flash Magnet 月影の蝶

紫と青の月明かりのような幻想的な輝きを放ちます。見る角度で色彩が揺らめき、オーロラのような幽玄な雰囲気を演出するフラッシュマグネット。

Rose Fizz Magnet【定番人気】MG30 Rose Fizz Magnet 泡咲く恋模様

くすみピンクに小さくきらめくホロラメが、恋の予感のようにふわりと弾ける。炭酸の泡がそっと肌に触れるような、淡く甘いときめきを指先に。

Pool Blue Magnet【定番人気】MG31 Pool Blue Magnet 白昼のプールサイド

透明感のあるブルーに、パープルとブルーのラメが揺らめく。真昼の太陽を映した水面のように、澄んだ光と清涼感を纏うカラー。

価格：各1,320円（税込）

■HOMEI ウィークリージェルとは？

HOMEIウィークリージェルは、ベース・トップ不要。

塗ってライトで硬化するだけの簡単1STEPで、本格ジェルネイルが楽しめます。

さらに、オフするときは“ぺりっとはがせる”手軽さで、忙しい大人女性にも人気です。

■発売概要

・全国のバラエティショップ（ロフト・PLAZAほか）

2026年6月上旬より順次発売 ※店舗により取り扱い状況・発売日が異なります。



・HOMEIオンラインストア

https://homei-nail.jp 発売中

簡単セルフジェルネイルのやり方

店頭イメージはじめに

よく洗い清潔な状態にして、爪もしっかり乾燥させ油分を落とします。サンディングは不要です。

長持ちさせたい場合はHOMEI ネイルクレンザーをキッチン用ペーパーに含ませ、爪の油分と汚れを除去します。処理後の爪は触らないでください。

ジェルを塗る

爪元の中央から爪先に向かって薄く塗り、左右も同じように塗ります。１度目は薄く塗ってください。

ライトで硬化する

ライトで硬化させます。HOMEI コンパクトジェルライト25なら、25秒で硬化します。

2～3度目で色を出すように塗ると綺麗に仕上がります。薄すぎるとはがしにくい場合がありますので、適度な厚さで塗るとはがしやすくなります。

オフはぺりっとはがすだけ

甘皮の方からジェルを優しくおこし、隙間をつくります。そのまま爪先に向かってジェルを丁寧にはがしていきます。

HOMEIコンパクトジェルライト25おすすめアイテム 25秒で硬化完了

HOMEIウィークリージェル推奨LEDライトです。おうちで簡単、25秒でHOMEIウィークリージェルを硬化します。

スリムで収納する際に場所をとらず、持ち運びにも便利です。フットネイルにもお使いいただけます。価格：\3,960(税込)

■HOMEI（ホーメイ）について

HOMEI（ホーメイ）は、“Self Nail Decoration（指先から自分らしくときめく）”をコンセプトに、セルフネイルをもっと自由に楽しめるネイルブランドです。

中でも人気の「HOMEI ウィークリージェル」は、塗ってライトで固めるだけの簡単1STEPで、本格的なつやぷくジェルネイルが楽しめるセルフジェルネイルシリーズ。さらに、オフするときは“ぺりっと”はがせる手軽さで、忙しい大人女性やネイル初心者にも選ばれています。

定番カラーからトレンドのマグネットネイルまで豊富なラインアップを展開し、ロフト・PLAZAなど全国のバラエティショップや、自社オンラインストアにて販売中です。

■公式オンラインショップ・各種SNS

ブランド名称：HOMEI ウィークリージェル（ホーメイ ウィークリージェル）

HOMEIオンラインストア （ https://homei-nail.jp/ )



Instagram：@homei_nail （ https://www.instagram.com/homei_nail/ ）

X：＠HOMEI_nail（ https://x.com/HOMEI_nail )

YouTube： （ https://www.youtube.com/@HOMEINailChannel )

TikTok： （ https://www.tiktok.com/@homei_nail ）

【会社概要】

株式会社グルーブ

代表者 川端一弘

設立 2000年7月1日

所在地 大阪市生野区中川西1-2-20

事業内容 化粧品ブランド「HOMEI」の販売や関連商品輸入をおこなっている。



【本件に関するお問い合わせ先】

＜お問い合わせ窓口＞

株式会社グルーブ TEL 0120-379-709

e-mail madoguchi@kitao.co.jp