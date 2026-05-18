【ＢＳ日テレ】六角精児が見届け人！「わが家の最寄りは秘境駅」　九州・三角線＆北海道・留萌本線2時間SP　全国各地の秘境駅に暮らす人々を大捜索！

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株式会社ＢＳ日本

(C)ＢＳ日テレ

俳優・六角精児さんがナビゲーターを務める「わが家の最寄りは秘境駅」は、全国各地の秘境駅に暮らす人々を捜索し、その生活に迫ります。



今回は、熊本県・宇土半島を走る三角線と、2026年3月31日に営業最終日を迎えた北海道・留萌本線で、秘境駅に生きる人々の人生を覗き見ます。



秘境・赤瀬駅を唯一日常使いする学生。有明海を一望する自慢のログハウスへお邪魔すると、そこには都会では味わえない豊かな暮らしが…！


廃止となった留萌本線・秩父別駅が最寄り駅だという鉄道少年。家族にとっても留萌本線は、大切な存在だったという。さらに、沿線に70年以上暮らし、日常的に石狩沼田駅を利用する夫婦も。3月31日、人々はラストランを見て、何を想ったのか…？



六角精児さんが、秘境駅に生きる人々の知られざる物語を見届けます。




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【番組名】


わが家の最寄りは秘境駅




【放送日時】


５月２０日（水）よる８時～９時５４分




【番組概要】


全国各地の秘境駅に暮らす人々を大捜索！


人里離れた山奥にたたずむ無人駅で発見した人に密着すると…。


鉄道を愛する俳優・六角精児が秘境駅に生きる人々の知られざる物語を見届けます。




【出演】


六角精児



【画像クレジット】　


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