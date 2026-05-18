【ＢＳ日テレ】六角精児が見届け人！「わが家の最寄りは秘境駅」　九州・三角線＆北海道・留萌本線2時間SP　全国各地の秘境駅に暮らす人々を大捜索！

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俳優・六角精児さんがナビゲーターを務める「わが家の最寄りは秘境駅」は、全国各地の秘境駅に暮らす人々を捜索し、その生活に迫ります。

今回は、熊本県・宇土半島を走る三角線と、2026年3月31日に営業最終日を迎えた北海道・留萌本線で、秘境駅に生きる人々の人生を覗き見ます。

秘境・赤瀬駅を唯一日常使いする学生。有明海を一望する自慢のログハウスへお邪魔すると、そこには都会では味わえない豊かな暮らしが…！

廃止となった留萌本線・秩父別駅が最寄り駅だという鉄道少年。家族にとっても留萌本線は、大切な存在だったという。さらに、沿線に70年以上暮らし、日常的に石狩沼田駅を利用する夫婦も。3月31日、人々はラストランを見て、何を想ったのか…？

六角精児さんが、秘境駅に生きる人々の知られざる物語を見届けます。

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【番組名】

わが家の最寄りは秘境駅

【放送日時】

５月２０日（水）よる８時～９時５４分

【番組概要】

全国各地の秘境駅に暮らす人々を大捜索！

人里離れた山奥にたたずむ無人駅で発見した人に密着すると…。

鉄道を愛する俳優・六角精児が秘境駅に生きる人々の知られざる物語を見届けます。

【出演】

六角精児

【画像クレジット】

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