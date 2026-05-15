Aurora Mobile の AI ネイティブソリューション、日本のアクシオス・マネジメントにおける 24 時間体制の不動産コンバージョンを促進

Aurora Mobile株式会社

顧客エンゲージメントおよびマーケティングテクノロジー分野のリーディングプロバイダーである Aurora Mobile Limited（NASDAQ 上場コード: JG）（以下「Aurora Mobile」または「当社」）は、自社のエンタープライズグレード AI エージェントプラットフォーム「GPTBots.ai(https://www.gptbots.ai/ja_JP?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=axios)」が、東京を拠点とする不動産投資管理会社、アクシオス・マネジメント株式会社（Axios Management Inc.）に導入され、顕著な成果を上げたことを発表しました。グローバルなオムニチャネルアクセスを統合したオールインワンのインテリジェントカスタマーサービスプラットフォーム「EngageLab LiveDesk(https://www.engagelab.com/ja_JP/livedesk?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=axios)」を活用することで、同社は海外投資家に対し、時差の壁を越えた 24 時間 365 日のシームレスな相談対応を実現し、拡大するグローバル顧客へのサポート体制を構築しています。

グローバル不動産投資家の増加に伴う対応課題

アクシオス・マネジメントは、海外不動産オーナー向けに東京での投資及び物件管理サービスを専門としています。日本不動産への世界的関心の高まりを受けて、投資手続き、税務、管理詳細に関する海外からの問い合わせが急増。見込み客が複数のタイムゾーンに分散しているため、迅速かつプロフェッショナルな対応の維持は社内チームに多大な負荷を与え、高価値リードの取りこぼしや担当者の反復的な業務負担の増大というリスクに直面していました。

AI ネイティブと有人対応を融合したソリューションの導入

これらの課題を解決するため、アクシオス・マネジメントは包括的な AI ネイティブのエンゲージメントソリューションを導入しました。このシステムは、WhatsApp と Web チャネルを、オールインワンのインテリジェントカスタマーサービスプラットフォームである「EngageLab LiveDesk(https://www.engagelab.com/ja_JP/livedesk?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=axios)」と統合し、GPTBots.ai の AI コンシェルジュによって駆動します。Aurora Mobile Japan K.K. の支援の下、このソリューションはグローバルな顧客に対して常に利用可能なデジタルタッチポイントを創出しています。

主な導入機能：

即時の ROI 創出とコンバージョン率の最大化

- グローバル・オムニチャネルアクセス: 見込み客は同社 Web サイトや WhatsApp からシームレスに問い合わせを開始でき、すべての対話は EngageLab LiveDesk の統合インターフェースで集中管理されます。- AI による自動リード評価（クオリフィケーション）: インテリジェントな中核として機能する GPTBots.ai エージェントが 24 時間 365 日見込み客と対話し、データを収集して意欲と価値の高いリードを特定します。- シームレスな人機協調（AI と人間の連携）: 有望なリードは、EngageLab LiveDesk を介して即座に営業担当者に引き継がれます。担当者は過去の会話文脈を完全に把握した状態で対応できるため、ビジネスチャンスの取りこぼしを防ぎます。

本システムは導入直後から極めて優れたビジネス効果を発揮しました。GPTBots.ai によるリードの評価と、EngageLab LiveDesk によるルーティングおよび人的介入の効率化により、アクシオス・マネジメントは高価値リードの離脱をゼロに抑え、限られた人的リソースでコンバージョン率を大幅に向上させることに成功しました。 導入からわずか 1 週間で、本システムを通じて質の高い見込み客を獲得し、東京・港区及び千代田区の高級物件 3 件の管理契約へと転換しました。これら初期の成約による管理費収入により、本ソリューションはすでに 37.5% の投資利益率（ROI）を達成しています。

「ウェブサイトからの問い合わせが着実に増加しているのを見て、このソリューションが今後も当社に新規の案件をもたらしてくれると確信しています」と、アクシオス・マネジメント株式会社 代表取締役 引地 強氏は述べています。

企業における実用的な AI 導入の実現

この導入事例は、高い応答性とスケーラブルなリード転換が求められるサービス主導の企業において、AI ネイティブプラットフォームがいかに支援できるかを示す好例です。国際的な顧客を抱える企業にとって、常時稼働する AI と強力な EngageLab LiveDesk プラットフォームの組み合わせは、デジタル上の顧客接点を確実な収益へと変換する上で不可欠です。

「今回の導入は、当社の日本チームが、企業のお客様の AI 活用のポテンシャルを、実用的なビジネス価値へと落とし込むことをいかに支援できるかを示しています」と、GPTBots.ai の創業者兼 CEO である Chris Lo は述べています。「当社の AI エージェントと EngageLab LiveDesk を統合することで、顧客体験とオペレーションの拡張性を直接的に高める『オールインワンのインテリジェントカスタマーサービスソリューション』を迅速に展開し、デジタルでのやり取りをビジネスの成長へと結びつけることが可能になります。」

GPTBots.ai について（Aurora Mobile のグループ企業）

GPTBots.ai(https://www.gptbots.ai/ja_JP?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=axios) は、Aurora Mobile（NASDAQ: JG）傘下のエンタープライズグレード AI エージェントプラットフォームです。企業顧客向けに、ノーコード / ローコードでの AI エージェントの開発、デプロイ、管理を提供しています。マルチモデル LLM 統合とインテリジェントなワークフロー自動化を通じて、GPTBots.ai は組織がカスタマーサービスを強化し、ナレッジ管理を最適化し、ビジネスプロセスを自動化することを可能にし、世界中でのデジタルイノベーションと変革を推進します。

Aurora Mobile Limited

Aurora Mobile Limitedは2011年に設立されたNASDAQ上場企業です。グローバル企業向けに、オムニチャネルエンゲージメント・AIマーケティング・AIカスタマーサポート・アイデンティティセキュリティを統合したデジタルインフラを提供しています。主力ブランド「EngageLab」およびAIプラットフォーム「GPTBots.ai」を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーションを包括的に支援しています。

詳細はこちら：https://www.aurora-mobile.com/ja_JP

メディアお問い合わせ：marketing@aurora-mobile.com