SNS総フォロワー数50万人超！アニメ放送が話題のIP「コウペンちゃん」、「dバリューパス」にて提供開始

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下当社）は、株式会社NTTドコモが提供するスマートフォン向けサービス「dバリューパス」にて、テレビアニメが話題の人気キャラクター「コウペンちゃん」のオリジナルスタンプや壁紙などがダウンロード可能なサービス『コウペンちゃん for dバリューパス』を2026年4月21日より提供開始いたしました。

『コウペンちゃん for dバリューパス』提供サービス

本サービスはSNSやメッセンジャーアプリで使用可能な「コウペンちゃん」のスタンプや壁紙、カスタマイズ可能なグリーティングカードなど、ここでしか手に入れられないオリジナルコンテンツを多数用意しています。

「dバリューパス」とは

【概要】

天気・ニュース・レシピなどの生活を便利にする定番アプリから、ゲーム・占いなどを楽しめるアプリ、さらに何度でも使えるオトクな割引クーポンまですべて定額（月額550円[税込]）(※1)で使い放題のお得なサービスです。

ドコモ回線以外をご利用のお客様でもお申し込み可能です。(※2)

※1： 初回に限り、契約日当日から起算して最大31日間は無料です。31日経過後は自動継続となります。ドコモケータイをお持ちでないお客さまは、31日経過後は自動継続となり、その月から1か月分の月額使用料がかかります。また、廃止される場合、廃止日にかかわらず1か月分の月額使用料がかかります。

※2：ドコモ回線以外をご利用の方はdアカウントの作成が必要になります。

【「dバリューパス」の特徴】

天気・ニュース・ゲームなど約150種類以上の人気アプリやコンテンツが定額で使い放題になるサービスです。

アプリの利用に加え、飲食店やレジャー施設などで何度でも使えるお得な割引クーポンも充実。

さらに、コンビニエンスストア等の人気商品が当たる「デイリーチャンス」の実施や、楽しみながらdポイントが貯まる仕組みなど、日々の生活をお得で便利にする多彩な特典を提供しています。

※「dバリューパス」は、株式会社NTTドコモの商標です。

「コウペンちゃん」とは

日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの「コウペンちゃん」。

いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。

可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターです。

2025年よりテレビ朝日系全国24局ネットにて、TVアニメ『コウペンちゃん』放送中。

＜SNS＞

るるてあ（X）：https://x.com/k_r_r_l_l_

コウペンちゃんグッズ公式：https://x.com/kouhou7

https://www.instagram.com/ruru_tea_/

コウペンちゃんインフォ：https://koupenchan-info.jp/

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、取締役 高橋伸幸、取締役 定平一郎、取締役 堀容隆

事業内容：コンテンツソリューション事業、IPプロデュース事業、新規領域(Web3)事業

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/