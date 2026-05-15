【桜田通×SINN PURETE】先行発売POPUPストアを伊勢丹新宿店ビューティーアポセカリーにて5/20～5/26開催。

株式会社JIMOS

『SINN PURETE（シンピュルテ）』（製販元：株式会社アナイスカンパニー 東京都渋谷区、発売元：株式会社JIMOS 福岡県福岡市）は、俳優の「桜田通さん」とのコラボレーションコレクションの先行発売を記念して2026年5月20日(水)～5月26日(火)の期間限定で、伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリーにてPOP UP SHOPを開催します。

POPUP限定セットの販売や、購入特典など特別コンテンツをご用意。

SINN PURETEのテーマカラーであるグリーンを基調とした特別な空間に、コラボレーションした俳優の「桜田通さん」のビジュアルを掲出。ブランドの世界観を体感いただけます。会場では、コラボレーション商品をはじめ、SINN PURETEの人気商品、さらにオリジナルノベルティを組み合わせたPOPUP限定セットの販売や、ご購入者様限定の特典など、この期間だけの特別なコンテンツをご用意。

5月20日(水)～5月26日(火)の期間に、ぜひご来場ください。

SINN PURETE（シンピュルテ）

【期間】2026年5月20日(水)～5月26日(火)

【営業時間】午前10：00～午後8：00

【会場】伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー/パーク 書籍＆プロモーション （〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1）

※5月20日(水)午前10時～午後2時でイベント開催のため、POP UP SHOPにはご入店いただけません。予めご容赦ください。同フロアのSINN PURETE SHOPでご購入可能です。

※トークイベントにご参加いただくお客さまには当日整理券をお渡しさせていただきます。

POPUPイベント詳細

01｜ポップアップ限定セット

人気商品や桜田通さんお気に入りアイテムにオリジナルのノベルティをセットにした特別な限定セットを２種販売します。

・スペシャルセット\16,090 (税込)

SINN PURETEの人気クレンジングと桜田通さんお気に入りアイテムのハンドウォッシュ、ハンドセラム、ルームフレグランス、シートマスク、そしてオリジナルチャーム全3種が付いてくる特別なセット。

スペシャルセット

＜セット内容＞

・ピュアクレンジング クリア b｜ 120g

・マインドフル ハンドセラム / OVER THE MOON｜ 45g

・マインドフル ハンドウォッシュ / FREE SPIRIT｜ 480mL

・マインドフル フレグランス / Dream Catcher｜ 100mL

・AGスターフィッシュ シートマスク｜ 1枚

・桜田通オリジナルチャーム全3種プレゼント

※数量限定なくなり次第終了

・POPUP限定セット\11,000 (税込)

SINN PURETEの人気シャンプー＆トリートメントと、香りを7種から選べるマルチオイル。肌ざわりの良いなめらかなヴィーガンレザーを使用したオリジナルトートバッグが付いてくるお得なセット。

POPUP限定セット

＜セット内容＞

・マインドフル シャンプー / LOVE UNLOCK｜ 480mL

・マインドフル トリートメント（香りを2種類から選べます）｜ 480g

・トゥーグッド マルチベネフィットオイル（香りを7種類から選べます）｜ 50mL

・ヴィーガンレザー トートバッグ｜ 1個

※数量限定なくなり次第終了

02｜購入特典：ガチャガチャに挑戦

3,000円(税込)ご購入ごとに、特別なガチャに1回挑戦できます。特賞には桜田通さんサイン入りアイテムが当たるチャンス！

ガチャガチャ景品一覧

特賞：桜田通さんサイン入り

・トゥーグッド マルチベネフィットオイル Yorishiro（依り代）（現品）

・トゥーグッド シルキースムースオイル Moon Drop（月雫）（現品）

・DORI SAKURADA×SINN PURETEオリジナルステッカー1枚

※上記より、いずれか1点になります。

A賞：AGスターフィッシュシートマスク1枚（現品）

B賞：SINN PURETEオリジナルチャーム1点

C賞：DORI SAKURADA×SINN PURETE

オリジナルステッカー1枚＋ピュアクレンジング クリアサンプル1包

※景品がなくなり次第終了

※景品の内容は、予告なく変更になる場合がございます。

商品詳細

シン ピュルテ／トゥーグッド マルチベネフィットオイル Yorishiro（依り代）

50mL 3,850円(税込)

トゥーグッド マルチベネフィットオイル Yorishiro（依り代）

天然由来成分99％。髪と体の保湿・スタイリングに使えるオイル。

柔らかなスモーキーさに包まれる、クリアウッドの澄んだ香り。

髪にも肌にもすっとなじんで浸透し、内側から潤いを与える美容オイル。ヘアスタイリングや、タオルドライ後のヘアケア、ボディの艶や保湿まで、あらゆるシーンにフィットするマルチオイルです。天然由来オイルなのに、時間がたっても酸化臭が出にくく、香りを長時間楽しめる処方。カルダモンのすっきりとした透明感に、木々の間を抜けるような、澄んだクリアウッドの爽やかさ。そこにスモーキーなインセンスが重なり、深く、やわらかく、静けさが広がっていきます。

シン ピュルテ／トゥーグッド シルキースムースオイル Moon Drop（月雫）

50mL 4,290円 (税込)

トゥーグッド シルキースムースオイル Moon Drop（月雫）

熱で補修し、スタイルもカラーもキープ。シルキーな指通りのパフュームオイル。

月の雫が広がる、甘やかな花束の香り。

熱で髪質を補修し、スタイリングやカラーを美しくキープする、髪のケアに特化したパフュームオイル。サラサラな指通り整え、香りを纏いながら、ヒートアクティブ効果によりキューティクルを補修し、一本一本をしなやかで、なめらかな質感へ導きます。時間が経っても酸化臭が出にくく、香りを長時間楽しめる処方。ピオニーとベルガモットの澄んだ香りが、月明かりのようにやさしく立ち上がり、花々のパウダリーな余韻とムスクのやわらかさが重なります。一瞬だけ気持ちを甘やかし、ときめきを取り戻すための香り。

■桜田通（さくらだどおり）について桜田通（さくらだどおり）

2005 年のドラマ「瑠璃の島」で映像デビュー。ミュージカル版「テニスの王子様」の主人公・越前リョーマ役に抜擢されて以降、様々な話題作に出演。最近では、中京テレビ「海老だって鯛が釣りたい」、映画「大名倒産」、Amazon Original「僕の愛しい妖怪ガールフレンド」に出演。また、世界的に人気の高いNetflix「今際の国のアリス」シリーズへの出演をきっかけに、グローバルを視野にいれた活動に注力。俳優活動の他、SNS での影響力がファッション業界などで高く評価され、有名メゾンをはじめ様々なクリエイターやファッション感度の高い若者から大きな支持を得ており、多方面で活動中。精力的に音楽活動も行い、2023年にポニーキャニオンが運営するearly Reflectionの新レーベル“Pandrec”より楽曲「MIRAI」でメジャーデビュー。

■SINN PURETE（シンピュルテ）についてSINN PURETE（シンピュルテ）

SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。

香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。

美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。

➤ SINN PURETE（シン ピュルテ）公式オンラインストア

https://sinnpurete.com/

➤公式 X：https://twitter.com/sinn_purete/

➤公式Instagram：https://www.instagram.com/sinnpurete/

➤ お客さまのお問い合わせ先

TEL：0120-465-952（受付時間 10:00～17：00）

➤ サロン様の取り扱いに関するお問い合わせ先

株式会社ダリア：https://beautymylab.com/sinnoil.office_list.html