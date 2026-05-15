株式会社晴れる屋(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩田 太)は、ポケモンカードゲーム専門店「晴れる屋2(ハレツー)」の全国展開を目指す「あなたの街にもハレツーを！」プロジェクトを5/15(金)に開始しました。

「もっと近くにハレツーがあれば」「地元で思い切りバトルを楽しみたい」といったファンの声に応え、全国各地から店舗候補となる物件情報を募集します。





あなたの街にもハレツーを！





新しい店舗を作るために、私たちが今一番求めているもの。それは、ポケモンカードゲーム(ポケカ)を愛する皆様が集い、心ゆくまで楽しむことができる「空間」です。しかしながら、ポケカを楽しめる充分なプレイスペースを確保し、誰もがワクワクできる店舗を作るためには、従来の物件探しだけでは限界があります。





同社では、その街を一番よく知る地域住民からの情報提供を募集します。

「ここならきっと盛り上がる」「この空き物件にハレツーが入ってほしい」といった地元ならではの物件情報を広く受け付けます。





プロジェクトに参加した方には、ハレツーで使用可能なポイントを進呈します。同社は、地域の皆様と共に新たなハレツーの拠点を創り上げていく方針です。





詳細・注意事項はこちらをご確認ください。

https://www.hareruya2.com/pages/hare2-in-yourtown









■会社概要

名称 ： 株式会社晴れる屋

代表者： 代表取締役社長 岩田 太

所在地： 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-12-2 高田馬場OCビル3F

設立 ： 2011年(平成23年)12月









■ポケモンカードゲームとは

今なお続く人気コンテンツである「ポケットモンスター」シリーズの世界をテーマにした、日本で最初に発売されたトレーディングカードゲームです。公式発表によると2025年3月時点で16言語、90以上の国と地域で販売されており、累計製造枚数は750億枚を超えています。

参照： https://corporate.pokemon.co.jp/aboutus/figures/