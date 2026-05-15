福岡の伝説「今屋のハンバーガー」が大阪上陸！パン・肉・空間すべてに妥協なし。5月19日（火）大阪ミナミにOPEN！

今屋のハンバーガー大阪1号店

福岡・西公園の展望台で50年の歴史を刻み、全国のファンを魅了し続ける伝説のハンバーガーショップ「今屋のハンバーガー」。その看板と伝統の味を継承した「今屋のハンバーガー大阪1号店」が、2026年5月19日（火）、大阪市中央区日本橋にグランドオープンいたします。

■ オープンを遅らせてまで追求した「3つのこだわり」

50年愛される福岡の名物バーガーが、大阪ミナミで新たな歴史をスタート

「生まれ育った大好きな大阪に、レジェンド今崎さんの味を広めたい」。その強い想いから、店主はパンやお肉、空間作りに一切の妥協を許さず、納得のいくクオリティを実現するためにオープン予定を遅らせてまで準備を進めてまいりました。

何度も試作を重ねた「専用ドッグパン」こだわりのパン🥖

本店の店主、今崎さんが最もこだわられているのがパンです。

「食材の味を邪魔しない、カリッと焼けて無添加の安心安全なパン」という本家の哲学を守りつつ、大阪店ではさらに独自の改良を加えました。

何度も試作を繰り返し、無添加で体に優しく、焼くとパリッと香ばしい、そのままでも主役級に美味しい「専用ドッグパン」を開発。

具材を引き立てる最高の状態でお出しします。

お肉屋さんにオーダーする「毎朝挽きたての旨味」こだわりのハンバーグ🥩

今屋のハンバーガーの主役は、もちろん手作りのハンバーグです。

大阪店では、使用する挽き肉をお肉屋さんに特注。毎朝挽きたてを届けてもらうことで、お肉自体の旨味と甘みを最大限に引き出しています。

「ソースを付けなくても美味しい」

肉汁溢れる手作りハンバーグをぜひご賞味ください。

大阪1号店ならではの「アメリカンダイナー」こだわりの世界観🏁

50年の歴史と伝統の味を、大阪ミナミらしい

「アメリカンダイナー」な世界観で表現しました。

ノスタルジックな福岡のソウルフードと、スタイリッシュなダイナー空間の融合。

日本橋の新たな名物スポットとして、見た目にも味わいにもこだわった体験を提供します。

■ 「今屋のハンバーガー」について

福岡市中央区・西公園の展望台で、通称「宇宙人」こと今崎勝美さんが50年にわたり焼き続けてきたホットドッグスタイルのハンバーガー。

・2007年、全国のハンバーガーの中から「全国3位」に選出。

・大手コンビニでの商品化や、YouTubeでの調理動画が数百回再生されるなど、現在進行形でファンを増やし続けている伝説の味です。

■ 店舗概要

店名： 今屋のハンバーガー大阪1号店

開店日： 2026年5月19日（火）

所在地： 〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目8-15 ユーロハイツ1階T03

電話番号： 090-6895-7546

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