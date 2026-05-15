ドキュメンタリー映画上映会　農業×再エネで福島再生に挑む　5月23日（土）〔山梨 長野〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市、理事長：古家滋子）は5月23日（土）10時から12時まで、ジット甲府プラザ（山梨県甲府市）でドキュメンタリー「陽なたのファーマーズ フクシマと希望(https://hinata-movie.com/)」の上映会を開催します。原発事故から15年が経過するいま、福島を舞台にエネルギー自給と農業の両立に挑む農家たちの姿から、持続可能な未来を考えるきっかけをつくります。

食べ物もエネルギーも自給する「ソーラーシェアリング」

映画は、営農型太陽光発電「ソーラーシェアリング」の導入により、原発事故による放射能の影響で耕作を諦めざるを得なかった福島の農地を再生させた農業者たちの挑戦を伝えるドキュメンタリーです。農地の上に太陽光パネルを設置するソーラーシェアリングは、直射日光による高温化を防ぐことで、農作物の品質の安定や作業者の熱中症対策にもつながっています。

監督の小原さんは、2022年に制作したドキュメンタリー映画「原発を止めた裁判長 そして原発をとめる農家たち(https://saibancho-movie.com/index.html)」で、原子力発電の危険性を伝え続ける元裁判長と、放射線被災で廃業した農地を太陽光発電によってよみがえらせる福島の人々を取材しました。この作品でも取り上げた農業者の近藤恵さんのソーラーシェアリングによる耕作放棄地復活への挑戦を描いています。

「陽なたのファーマーズ フクシマと希望」映画上映会 開催概要

■日時：2026年5月23日（土）10：00～12：00

■会場：ジット甲府プラザ（山梨県甲府市高畑2-19-2）

■参加：パルシステム山梨 長野利用者とその家族・友人 約50人

詳細を見る :https://www.palsystem-yamanashi.coop/blog/event/20260523/

映画を通して発電事業を両立させる新しい農業の可能性を伝えるとともに、さまざまな困難に直面する中で明るく前向きに立ち向かう若手生産者の姿を届けます。

陽なたのファーマーズ予告編

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-FJtzYZFJuQ ]

パルシステム山梨 長野はこれからも、資源循環型社会の実現を目指し、地域や利用者とともにエネルギーシフトを推進します。

生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.5億円、組合員数：5.9万人、総事業高：82.3億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/