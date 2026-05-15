【新登場】アニメ「鬼滅の刃」和樽マグに新商品！「鬼殺隊 滅」の文字を金箔・銀箔風に箔押し！

株式会社愛鷹製作所鬼滅の刃_和樽マグ箔押し_横

株式会社愛鷹製作所・工房名称：URAKITA工房（本社：東京都世田谷区、代表取締役：上石大介）は、原作・吾峠呼世晴、アニメーション制作・ufotableによるアニメ「鬼滅の刃」の作中に登場する、鬼殺隊隊士服や炭治郎の使用する日輪刀に刻まれた「滅」の文字を、金箔風・銀箔風に箔押ししたアニメ「鬼滅の刃」和樽マグを直販サイト「URAKITA工房」にて、2026年5月15日(金)12時より販売開始します。

■「URAKITA工房」直販サイトURL

https://urakita.ashitaka-works.com/

■商品写真

鬼滅の刃_和樽マグ金箔風鬼滅の刃_和樽マグ銀箔風

■特徴

日常の飲み物を特別な体験に変えてくれるアニメ「鬼滅の刃」和樽マグ（わたるまぐ）。

白木の国産樹を木組みし、和樽の優しい風合いに仕上げています。

素材には国産間伐材を使用しており、手触りは滑らかでしっかりとした持ち心地を実現しています。

一つ一つ異なる木目模様がまさに唯一無二のアイテムとなっています。

耐熱温度は約70℃と、温かいお茶などにもオススメです。

●完全に金属不使用！

●製作に際し有機溶剤を一切使用しておりません。

（金属・溶剤アレルギーの方も安心してご使用頂けます）

●圧倒的な写真映え！宴やBBQ・プレゼントにも最適です。

●国産木材を木組みし、丁寧に仕上げています。

●安心・安全。洗浄・管理も簡単な全面コーティング加工。

（食品衛生法適合試験に合格しております）

●耐熱温度約70℃（保冷性・保温性抜群）

●超軽量・洗いやすい・結露しづらい・破損の心配が少ない。

■価格

●アニメ「鬼滅の刃」和樽マグ（200ml）金箔風「鬼殺隊 滅」《専用桐箱入り》：7,040円（消費税別6,400円）

●アニメ「鬼滅の刃」和樽マグ（200ml）銀箔風「鬼殺隊 滅」《専用桐箱入り》：7,040円（消費税別6,400円）

■仕様

●アニメ「鬼滅の刃」和樽マグ（200ml）

正面には、アニメ「鬼滅の刃」に登場する鬼殺隊隊士服や炭治郎の使用する日輪刀に刻まれた「滅」の文字を箔押ししています。

外側底板にはアニメ「鬼滅の刃」作品ロゴを精細に箔押し。

容量：約200ml

素材：杉

サイズ：横8.5cm・高さ7cm

重さ：約50g（超軽量仕上げ）



●専用桐箱

素材：桐

サイズ：縦10.5cm・横10.5cm・高さ9.7cm

重さ：約102g

■コピーライト

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

■和樽マグ製作・発売元：株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房

■会社概要

株式会社愛鷹製作所株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房

本社：東京都世田谷区代沢5-33-3

事業内容：飲食店事業・木製食器製作事業

代表取締役 上石大介

法人設立2014年4月24日・創業1995年4月

コーポレートサイト

https://ashitaka-works.com/

ECサイト_URAKITA工房

https://urakita.ashitaka-works.com/

X

https://x.com/urakita

instagram

https://www.instagram.com/urakita_dai/

【和樽マグ】【木樽ジョッキ(R)】への想い。

株式会社愛鷹製作所（アシタカセイサクジョ）/URAKITA工房（ウラキタコウボウ）は

下北沢で飲食店(BAR URAKITA)を運営する会社です。

『お酒を飲まない人も、乾杯を楽しめるジョッキを作りたい。』

『なぜ日本中、同じような形のジョッキを使っているのだろう？』

『お客様が口を付けるジョッキは飲食店の中でも一番大事にしたい。

そのお客様だけが使う“マイジョッキ”を用意できたなら。』



その強い想いから、

2008年頃より無数の試行錯誤を重ね、国産樹(間伐材)を木組みし【木樽ジョッキ(R)】が生まれました。

2011年人気アニメ公式木樽ジョッキの発売は全国的な話題に、

形だけでなく軽量かつ耐久性を兼ね備えた本物の【和樽マグ】【木樽ジョッキ(R)】です。

現在では、アニメ・漫画・ゲーム・音楽・キャンプ業界と一緒に妥協のない様々なコラボ製作をしています。



和樽マグ・木樽ジョッキ(R)で、世界中の乾杯をもっと笑顔にしていきます。



●会社名の由来：「愛鷹製作所」は創業者であり代表者の上石が、少年期に駆け回った静岡県の「愛鷹山（アシタカヤマ）」より、ワクワクと冒険心を忘れないために名付けられました。