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イベントのアンケートを最大限生かす。顧客像を可視化し、施策まで伴走する新サービス「顧客図鑑360」をリリース
株式会社博展（本社：東京都中央区）は、展示会やイベントで得られるアンケートデータを起点に、顧客のニーズや価値観を多角的に解析・可視化する新サービス「顧客図鑑360（サンロクマル）」の提供を開始いたします。 本サービスは、これまで感覚や経験に頼りがちだった顧客理解を、データに基づく再現性のあるアプローチにより、精度を高め、本質を捉えるものへと変えます。ターゲットごとの最適なアプローチ設計やコミュニケーション施策の精度向上を支援し、イベントで得られた顧客の声を次のビジネス機会へとつなげます。
開発の背景：「イベントデータ」が活かしきれていない現状
BtoB企業の多くが、展示会出展やイベント主催を通じて顧客接点を持ち、アンケートを収集しています。しかし実際には、「回答を集めただけで終わってしまっている」「なんとなくグラフ化するだけで、次の施策に活かせていない」という課題を抱えている担当者も少なくありません。しかし、イベントや展示会で取得されるアンケートデータは、意欲の高い来場者の「意識・行動・属性」が紐づいた非常に質の高い“本音”であり、マーケティングにおいて極めて価値のある情報源です。
博展は、年間2000件以上の展示会・イベントサポートの経験から、そういった顧客が感じているジレンマを目の当たりにするなかで、本サービスの開発に至りました。
「顧客図鑑360」の主な特長
1.ニーズの違いに着目した顧客タイプ分類
属性や単純な集計による分類ではなく、顧客ニーズの組み合わせが似たタイプを見つけ、アンケート情報と照らし合わせながら立体的に顧客像を読み解きます。顧客が何を求め、どのような判断軸を持つのかを明らかにすることで、本質を捉えたコミュニケーションを実現します。
2. 設問設計から事後のマーケティング施策までを一貫して伴走
専門チームによる目的に合わせた適切な設問設計から、統計解析、レポーティングまでをワンストップでサポート。さらに、単なる集計結果のまとめで終わらせず、具体的な営業・マーケティング施策への落とし込みまでご支援します。
3. 延べ500展示会以上の現場実績に裏打ちされた確実なアンケート運用
現場でのアンケート取得からデータ化までは、国内外で豊富な実績を持つサービスチームがサポートします。紙アンケートや既存ツールを含め、後工程の分析を見据えたスムーズなデータ収集が可能です。
■ 今後の展望
株式会社博展は今後も、イベントというリアルな体験とデータ活用を掛け合わせることで、企業の顧客理解の高度化と新たな価値創出に貢献してまいります。
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詳細の資料ダウンロードはこちら
https://pages.hakuten.co.jp/26-05-14_Kokyakuzukan2026_DL.html?source=pr
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開発チーム メッセージ：
イベントは、顧客と直接向き合い、生の声に触れることができる貴重な機会です。一方で、その場で得られたアンケートやデータを、十分に活用しきれていないという課題を多く見てきました。
また私たちは、イベントというリアルな体験を、どうアップデートすべきかという問いにも向き合ってきました。個々の主観で「よかったね」で終わらせるのではなく、客観的で再現性のある軸で捉え、次につながるものにしていく。そんな在り方が求められていると感じています。
本サービスは、その一歩として、顧客アンケートの解析を通じて、顧客の本質を捉えるものです。これまで埋もれていたデータも、見方を変えれば「宝の山」になります。
イベントは、これからもっと進化していきます。その可能性を広げる一助として、本サービスがお役に立てれば嬉しいです。
角田 由貴乃
京都大学農学部卒。在学中に統計学を学び、心理的アプローチも取り入れた食生活の研究に取り組む。卒業後は株式会社博展に入社し、BtoBからBtoCまで幅広いイベントのプランニングを担当。「体験を科学する」ことをテーマに、イベントにおける体験と感情の関係性をデータ解析の観点から研究している。2025年より、イベントアンケートの活用サービスを立ち上げ、ビジネスにおける実践的なデータ活用を推進中。
展示会歴：Japan Mobility Show、大阪・関西万博、CEATEC、人とくるまのテクノロジー展、IT Week、企業様主催イベントなど多数
志村 純⼦
早稲⽥⼤学⼤学院教育学研究科卒。公認⼼理師。
在学中は、国⽴精神神経医療研究センター 精神疾患病態研究部にて精神疾患の研究に従事。また⼤学では、⼼理学や脳科学の観点から統計学を学び、感情理解や援助要請などについて量的/質的研究を⾏う。博展⼊社後は、BtoB、BtoCに関わらず、イベントや企業パンフレット、店舗什器などのプランニングを担当。2026年から、分析サービスへ参画。
展⽰会歴：JAPANドラッグストアショー、国際医⽤画像総合展、鉄道技術展、など
本サービスに関する対談記事はこちら
https://www.expoline.jp/blog/event-data-insights/?utm_source=hakuten&utm_medium=referral&utm_campaign=cross_promotion
■株式会社博展について
代表者：代表取締役 会長執行役員／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 CEO／原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
＜公式サイト＞
コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp
これからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」：https://www.hakuten.co.jp/tex
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__（https://www.instagram.com/hakuten__）
X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）
facebook：@hakutencorp（https://www.facebook.com/hakutencorp）
本件に関するお問合わせ先
株式会社 博展 広報・PR担当
E‐Mail：pr@hakuten.co.jp
関連リンク
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https://pages.hakuten.co.jp/26-05-14_Kokyakuzukan2026_DL.html?source=pr
開発の背景：「イベントデータ」が活かしきれていない現状
BtoB企業の多くが、展示会出展やイベント主催を通じて顧客接点を持ち、アンケートを収集しています。しかし実際には、「回答を集めただけで終わってしまっている」「なんとなくグラフ化するだけで、次の施策に活かせていない」という課題を抱えている担当者も少なくありません。しかし、イベントや展示会で取得されるアンケートデータは、意欲の高い来場者の「意識・行動・属性」が紐づいた非常に質の高い“本音”であり、マーケティングにおいて極めて価値のある情報源です。
博展は、年間2000件以上の展示会・イベントサポートの経験から、そういった顧客が感じているジレンマを目の当たりにするなかで、本サービスの開発に至りました。
「顧客図鑑360」の主な特長
1.ニーズの違いに着目した顧客タイプ分類
属性や単純な集計による分類ではなく、顧客ニーズの組み合わせが似たタイプを見つけ、アンケート情報と照らし合わせながら立体的に顧客像を読み解きます。顧客が何を求め、どのような判断軸を持つのかを明らかにすることで、本質を捉えたコミュニケーションを実現します。
2. 設問設計から事後のマーケティング施策までを一貫して伴走
専門チームによる目的に合わせた適切な設問設計から、統計解析、レポーティングまでをワンストップでサポート。さらに、単なる集計結果のまとめで終わらせず、具体的な営業・マーケティング施策への落とし込みまでご支援します。
3. 延べ500展示会以上の現場実績に裏打ちされた確実なアンケート運用
現場でのアンケート取得からデータ化までは、国内外で豊富な実績を持つサービスチームがサポートします。紙アンケートや既存ツールを含め、後工程の分析を見据えたスムーズなデータ収集が可能です。
■ 今後の展望
株式会社博展は今後も、イベントというリアルな体験とデータ活用を掛け合わせることで、企業の顧客理解の高度化と新たな価値創出に貢献してまいります。
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詳細の資料ダウンロードはこちら
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開発チーム メッセージ：
イベントは、顧客と直接向き合い、生の声に触れることができる貴重な機会です。一方で、その場で得られたアンケートやデータを、十分に活用しきれていないという課題を多く見てきました。
また私たちは、イベントというリアルな体験を、どうアップデートすべきかという問いにも向き合ってきました。個々の主観で「よかったね」で終わらせるのではなく、客観的で再現性のある軸で捉え、次につながるものにしていく。そんな在り方が求められていると感じています。
本サービスは、その一歩として、顧客アンケートの解析を通じて、顧客の本質を捉えるものです。これまで埋もれていたデータも、見方を変えれば「宝の山」になります。
イベントは、これからもっと進化していきます。その可能性を広げる一助として、本サービスがお役に立てれば嬉しいです。
角田 由貴乃
京都大学農学部卒。在学中に統計学を学び、心理的アプローチも取り入れた食生活の研究に取り組む。卒業後は株式会社博展に入社し、BtoBからBtoCまで幅広いイベントのプランニングを担当。「体験を科学する」ことをテーマに、イベントにおける体験と感情の関係性をデータ解析の観点から研究している。2025年より、イベントアンケートの活用サービスを立ち上げ、ビジネスにおける実践的なデータ活用を推進中。
展示会歴：Japan Mobility Show、大阪・関西万博、CEATEC、人とくるまのテクノロジー展、IT Week、企業様主催イベントなど多数
志村 純⼦
早稲⽥⼤学⼤学院教育学研究科卒。公認⼼理師。
在学中は、国⽴精神神経医療研究センター 精神疾患病態研究部にて精神疾患の研究に従事。また⼤学では、⼼理学や脳科学の観点から統計学を学び、感情理解や援助要請などについて量的/質的研究を⾏う。博展⼊社後は、BtoB、BtoCに関わらず、イベントや企業パンフレット、店舗什器などのプランニングを担当。2026年から、分析サービスへ参画。
展⽰会歴：JAPANドラッグストアショー、国際医⽤画像総合展、鉄道技術展、など
本サービスに関する対談記事はこちら
https://www.expoline.jp/blog/event-data-insights/?utm_source=hakuten&utm_medium=referral&utm_campaign=cross_promotion
■株式会社博展について
代表者：代表取締役 会長執行役員／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 CEO／原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
＜公式サイト＞
コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp
これからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」：https://www.hakuten.co.jp/tex
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__（https://www.instagram.com/hakuten__）
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本件に関するお問合わせ先
株式会社 博展 広報・PR担当
E‐Mail：pr@hakuten.co.jp
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