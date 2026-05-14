イベントのアンケートを最大限生かす。顧客像を可視化し、施策まで伴走する新サービス「顧客図鑑360」をリリース



















角田 由貴乃京都大学農学部卒。在学中に統計学を学び、心理的アプローチも取り入れた食生活の研究に取り組む。卒業後は株式会社博展に入社し、BtoBからBtoCまで幅広いイベントのプランニングを担当。「体験を科学する」ことをテーマに、イベントにおける体験と感情の関係性をデータ解析の観点から研究している。2025年より、イベントアンケートの活用サービスを立ち上げ、ビジネスにおける実践的なデータ活用を推進中。展示会歴：Japan Mobility Show、大阪・関西万博、CEATEC、人とくるまのテクノロジー展、IT Week、企業様主催イベントなど多数志村 純⼦早稲⽥⼤学⼤学院教育学研究科卒。公認⼼理師。在学中は、国⽴精神神経医療研究センター 精神疾患病態研究部にて精神疾患の研究に従事。また⼤学では、⼼理学や脳科学の観点から統計学を学び、感情理解や援助要請などについて量的/質的研究を⾏う。博展⼊社後は、BtoB、BtoCに関わらず、イベントや企業パンフレット、店舗什器などのプランニングを担当。2026年から、分析サービスへ参画。展⽰会歴：JAPANドラッグストアショー、国際医⽤画像総合展、鉄道技術展、など本サービスに関する対談記事はこちらhttps://www.expoline.jp/blog/event-data-insights/?utm_source=hakuten&utm_medium=referral&utm_campaign=cross_promotion■株式会社博展について代表者：代表取締役 会長執行役員／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 CEO／原田 淳所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F設立：1970年3月パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。＜公式サイト＞コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jpこれからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」：https://www.hakuten.co.jp/tex＜公式SNS＞Instagram：@hakuten__（https://www.instagram.com/hakuten__）X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）facebook：@hakutencorp（https://www.facebook.com/hakutencorp）