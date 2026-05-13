untule（アントゥーレ）5周年記念。5/22より限定カラー「IV×LV」発売。anuansとのコラボ日傘、ノベルティバッグプレゼントも展開

株式会社キャロットカンパニー

株式会社キャロットカンパニー（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：吉田剛）が運営する完全遮光日傘ブランド「untule（アントゥーレ）」は、2021年のブランド誕生から5周年を迎えました。これを記念し、5周年特設サイトを公開。

限定カラーの新発売、ブランドコラボレーション、ノベルティプレゼントだけでなく、

5周年に合わせた他キャンペーンは随時周年特設サイトにて展開予定ですので、お楽しみに。

5周年特設サイトURL： https://www.untule.jp/f/5th_anniversary

見たことのない景色。世界が連れてくる高揚。

おろしたての靴。草木の香りに包み込まれる。

吹き抜ける風と、心地よさ。

少しだけ、歩幅をゆるめて歩く。

他愛ないようで、かけがえのない時間。

影が、わたしを遠くに連れて行ってくれる。

「外を愛する人を守る」--その言葉を原点に、untuleは5年間、完全遮光の日傘を通じてお客様の外出時間に寄り添ってきました。5周年を迎えた今年、その歩みへの感謝を込め、3つの特別施策をお届けします。

■5周年記念「3つの特別施策」

1. 【NOVELTY】5周年記念ノベルティバッグ プレゼント

5周年を記念して、ご購入のお客様に限定ノベルティバッグをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了

2.【LIMITED ITEM】5周年記念限定カラー「IV×LV（アイボリー×ラベンダー）」発売

発売日： 2026年5月22日（金）

5周年を記念した新色として、アイボリー×ラベンダー（IV×LV）が数量限定で登場します。

柔らかなラベンダーの差し色が、上品さと季節感を添える特別なカラーリング。5周年限定のカラーとして、untuleならではの繊細なトーン感で仕上げました。



価格：2段2WAY 折りたたみ日傘/バイカラー(50cm) \15,950（税込）

長傘 S/バイカラー(50cm) \15,400（税込）

3. 【COLLABORATION】untule × anuans 別注カラー発売

5周年を記念し、untuleと「anuans（アニュアンス）」とのコラボレーション日傘が登場。

洗練されたデザインと完全遮光100%の機能性を兼ね備えた、特別な一本に仕上げました。

・予約販売終了：5/21（木） AM12:00 ～ 6/2（火）AM11:59

・通常販売開始：6/２（火）PM12:00～

両ブランドが持つ「上質な日常」というテイストが交わることで生まれた、どちらのブランドのお客様にも手に取っていただきたいコラボレーションです。



価格：\15,500（税込）

■ ブランド概要

untule

外を愛する人を守る。safe and comfort.

外を愛する私たちは「安心」と「心地よさ」に包まれて出かけたい。untuleは、街でも自然の中でもプロダクトを通してあなたの心と身体を守るブランドです。シンプルで上質、そして高い機能性。心地よさは安心があってこそだから。変わりゆく環境の中、外を愛する人と共に進化し続けるパートナーでありたい。

Our mission is to provide “safety” and “comfort” to all the people who enjoys being out and about. Whether you are just out for a coffee or taking a walk in the countryside, untule will always be there to protect your well-being. untule’s products are minimalistic and chic, as well as highly functional.We aim to be your lifetime partner who you can trust and grow together with.

【公式オンラインショップ】

【untule. ONLINE STORE】https://www.untule.jp

【公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/untule_official/

X：https://twitter.com/untule_official

会社概要

・商号：株式会社キャロットカンパニー

・代表者：代表取締役 吉田 剛

・所在地：〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 CH building 2F

・設立：1988年4月

・事業内容：untuleの企画、製造、 販売/OEM、ODM/小売事業、WEB販売

・資本金：1,000万円