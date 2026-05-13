もらって嬉しい、贈って喜ばれる『健康と感動をつなぐギフト』 ２０２６年中元期「日清オイリオギフト」を発売

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日清オイリオグループ株式会社

　日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、2026年中元期「日清オイリオギフト」を発売します。


　大切に思うあの方へ贈るギフトだからこそ、お客さまからご評価いただいている実用性の高さに加え、特別感やこだわりを込めた品揃えとしました。もらって嬉しい、贈って喜ばれる「健康と感動をつなぐギフト」であることを、ホームページ、雑誌、店頭などでお伝えしてまいります。




- 発売日　2026年5月13日（水）から順次

- 商品企画の主な変更点
　2026年中元期の日清オイリオギフトは、人気のヘルシーオイルを詰め合わせた3,000円のギフト（ＢＰＨ-３０、ＯＰ-３０）をボリューム感があるパッケージに再リニューアルしました。
　また、2026年度年間商品として発売したアマニ油系ギフト（ＡＰＡ-３３）を、健康志向が高い　方へのギフトとして今中元期のラインアップに加えました。
　根強い人気の調味料ギフトＮＫシリーズは、日清健康オイルアマニプラスを新たにアソートするとともに標準小売価格を改定しました。


【品種・アイテム数】


　オリーブオイルギフト系列 5品種 13アイテム


　食用油ギフト系列 2品種 10アイテム


　アマニ油ギフト系列 2品種 2アイテム


　油・調味料バラエティギフト系列 2品種 4アイテム


　合　　　　計 11品種 29アイテム



　　＊2026年中元期ギフトのラインアップの詳細は、以下をご参照ください。


https://prtimes.jp/a/?f=d76174-284-b684277f7208606a359348c64b2646b8.pdf


【商品に関するお問合せ先】 お客様相談窓口　フリーダイヤル　0120-016-024