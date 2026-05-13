【蚕都・綾部の歴史を次世代へ】グンゼ博物苑、5/16（土）より、「おかいこさんフェスティバル」を開催

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社の創業の地、京都府綾部市にあるグンゼ博物苑では、5月16日より、「蚕都の知恵と暮らし」をテーマに、地元の精神・発達障害当事者団体である一般社団法人蚕都Grantsとともに「おかいこさんフェスティバル」を開催いたします。

本イベントでは、熟練の技術が必要な「糸つむぎ」や「真綿（まわた）繰り」など、現在では目にする機会が少なくなった養蚕文化を、実際に桑を摘むところから体験できる貴重なプログラムを提供。地域が誇る養蚕・製糸業の歩みと、現代に息づく暮らしの知恵を、ワークショップや企画展を通じて発信します。

■おかいこさんフェスティバルについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23550/table/778_1_652e868ee7e5468801dfa1155b9c55bb.jpg?v=202605131152 ]

蚕に桑の葉をあげる体験の様子（2025年撮影）養蚕体験ワークショップの様子（2025年撮影）