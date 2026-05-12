【三代目文治・すりみや】“夏せり”を豪快に味わう新名物！「せりギョプサル」を5月7日より期間限定販売

株式会社オーイズミフーズ

株式会社オーイズミフーズ（本社：神奈川県）は、同社が運営する牛たん・東北郷土料理専門店「三代目文治」（銀座本店・錦糸町店・大井町店）および、すり身・東北郷土料理専門店「すりみや」（神田淡路町店）にて、2026年5月7日（木）から9月30日（水）までの期間限定で、夏の新名物「せりギョプサル」を販売いたします。

今回登場する「せりギョプサル」は、乳酸菌エキス栽培による香り豊かな“夏せり”と、宮城県産ブランド豚「JAPAN X」を組み合わせた、この季節限定の新メニューです。

主役となるのは、香り高くシャキシャキとした食感が楽しめる“夏せり”。

乳酸菌エキス栽培によって育てられたせりは、えぐみが少なく、爽やかな風味が特長です。そこに、宮城・蔵王山麓の豊かな自然環境で育ったブランド豚「JAPAN X」を合わせることで、上質な脂の甘みとせりの清々しい香りが絶妙に調和した、“新感覚ギョプサル”としてご提供いたします。

味付けは、

・仙台味噌を漬け込んだコク深い「仙台味噌」

・さっぱりと味わえる「シンプルポン酢」

の2種類をご用意。お好みに合わせてお楽しみいただけます。

さらに、追加具材として当店自慢の「味噌漬け牛たん」や「せり」、「キムチ」などもラインアップ。

自分好みにアレンジしながら味わえるのも魅力です。

商品概要

名称：JAPAN X のせりギョプサル

販売期間：2026年5月7日（木）～9月30日（水）

価格：1人前 1,480円（税込1,628円）

【選べる味】

・仙台味噌

・シンプルポン酢

JAPAN Xのせりギョプサル(仙台味噌)JAPAN Xのせりギョプサル(シンプルポン酢)

【追加メニュー】

・宮城県産 JAPAN X 味噌味（80g）650円(税込715円)

・宮城県産 JAPAN X 塩味（80g）650円(税込715円)

・味噌漬け牛たん 950円(税込1,045円)

・せり（乳酸菌エキス栽培）400円(税込440円)

・キムチ 150円(税込165円)

・おろしポン酢 100円(税込110円)

販販売店舗：

◆三代目 文治 銀座本店

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目2番先 銀座コリドー街1F

TEL：03-6228-5643

◆三代目文治 阪急大井町ガーデン店

住所：〒140-0014 東京都品川区大井1-50-5 阪急大井町ガーデン2F

TEL：03-6429-4488

◆三代目文治 アルカキット錦糸町店

住所：〒130-0013 東京都墨田区錦糸2-2-1 アルカキット錦糸町10F

TEL：03-6658-4322

◆すりみや 神田淡路町店

住所：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町１丁目3－１ 須田町ビル B1

TEL：03-3526-6647

～三代目文治について ～

「三代目文治」は、牛たんや塩竈おでんをはじめとした東北の郷土料理と地酒を楽しめる専門店です。

希少部位を使用した「たん元ステーキ」や、宮城の郷土料理として親しまれる「せり鍋」など、東北ならではの美食を取り揃えています。素材や地域性にこだわり、落ち着いた空間の中で東北の魅力を堪能できる“大人の隠れ家”として、首都圏からその魅力を発信しています。



～ すりみやについて ～

「すりみや」は、ヘルシーで美味しいと世界的にも注目を集める「おでん」と「すり身」の専門店です。宮城県から直送される新鮮なすり身を店内で一つひとつ丁寧に形成・調理し、出来たてならではの味わいを提供しています。東北の食文化や郷土の魅力を、こだわりの料理とともに首都圏へ発信しています。