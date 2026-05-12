厚生労働省クールワークキャンペーン対応現場が涼しい休憩所になる 移動式熱中症対策BOX「COOL PIT/クールピット」を開発！日陰＋高断熱＋冷却設備！雨天対応可、丸洗いOK！

株式会社アイデア・サポート

株式会社アイデア・サポート（本社：岐阜県高山市、代表取締役：下田徳彦）は、株式会社Lanps

（本社：岐阜県高山市、代表取締役：林広幸）と共同で、建設現場における熱中症対策と休憩環

境の改善を目的とした軽トラック装着型の移動式休憩スペース「COOL PIT /クールピット」、

ネットワークカメラを搭載した「COOL PIT LINK /クールピットリンク」を開発しました。

販売、リースのほか、短期レンタルにも対応いたします。

日陰＋高断熱＋冷却設備で確実にクールダウン。緊急時も活躍します。動く休憩所だから作業者の移動負担を軽減！

【製品の特長】

■1：狭い場所でも設置可能

本製品は軽トラックの荷台がそのまま休憩所となるため、現場に導入しやすい仕様です。

■2：動く休憩所だから作業者の移動負担を軽減

自走可能ですので作業者の近くに設置できます。休憩所まで移動する必要がありません。

■３：日陰＋高断熱＋冷却設備で確実にクールダウン。緊急時も活躍

本体の高断熱パネル構造に加え、ポータブルクーラーや冷蔵庫を搭載。 炎天下においても

日陰・風・冷たい飲料を確保します。緊急時も涼しい場所で体を横にして休むことができ、

応急処置の場所としても活躍します。

■4：雨天時も使用可能、丸洗いOK

本製品は雨天・降雪時も使用可能、雨天時の待機スペースとしても活用できます。

内部は高圧洗浄機による水洗いが可能で衛生的。

■5：BOXは脱着可能、簡単設置。オリジナルデザインもOK

BOXは車両から取り外し可能、設置もDIY感覚で簡単。通常の軽トラックとしても使用できま

す。 社名ロゴなどデザインカスタマイズも楽しめます。

■６：見やすいWBGT測定器

10ｍ先からでも視認できるWBGT測定器（暑さ指数計）を標準搭載。さらにネットワークカメラ

との連携により、離れた事務所からでも現場状況をリアルタイムに確認できます。

緊急時も涼しい場所で体を横にして休むことができ、応急処置の場所としても活躍します。日陰＋高断熱＋冷却設備で確実にクールダウン。10ｍ先からでも視認できるWBGT測定器（暑さ指数計）を標準搭載。

【製品仕様】

・製品名 熱中症対策BOX COOL PIT /クールピット

・サイズ 1,410×1,480×1,760

・材質[支柱] アルミフレーム [パネル部] アルミ複合パネル [天井] 木材

・材質[断熱材] アルミ遮熱シート

・重量 約60kg

【展示のお知らせ】

本製品は、2026 年6月17日～20日開催の建設・測量生産性向上展（CSPI-EXPO /会場：幕張

メッセ）にて展示予定です。 熱中症対策を単なる“装備”ではなく、“現場管理の一部”として捉え、

ICT 施工や省力化機械と組み合わせた新しい現場づくりを提案してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社アイデア・サポート

所在地：岐阜県高山市江名子町3200-8

代表者：代表取締役 下田徳彦

事業内容：建設現場向け作業ツールの開発・販売、ICT施工支援 等

会社名：株式会社Lanps

所在地：岐阜県高山市久々野町久々野1900-28

代表者：代表取締役 林広幸

事業内容：軽トラックの荷台カスタムとラッピング

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アイデア・サポート

TEL：0577-57-7756

MAIL：info@ideasupport.co.jp