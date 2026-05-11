フォーグローブ株式会社、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門に3年連続で認定

フォーグローブ株式会社

クリエイティビティを活かせる人を増やすことで社会に貢献するフォーグローブ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：畑野裕亮、以下「フォーグローブ」）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のコミュニケーション部門に2024年度より３年連続で認定されました。

「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

「Technology Partner」について

この度、フォーグローブ株式会社が認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

フォーグローブ株式会社が認定された「コミュニケーション部門」においては、要望に応じてLINEヤフーと連携するツールの仕様共有が可能であるか、LINEヤフーの仕様変更時に対応するスキル・リソースがあるか、要求される技術仕様を保つことができるかなどを基準に認定され、特に優秀なパートナーは「Premier」「Advanced」として表彰・認定されます。

フォーグローブ株式会社は、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

フォーグローブについて

フォーグローブ株式会社は2022年から5年連続で『LINE Technology Partner LINEミニアプリ部門』（現：LINEミニアプリ部門）、2024年からは『LINE Technology Partnerコミュニケーション』の認定を取得し、2025年からはLINE認定代理店としても認定されるなど、LINEマーケティング施策を製販一体で伴走可能な全国でも数少ないパートナー企業の1社です。

▼会社概要

会社名: フォーグローブ株式会社

代表者: 代表取締役 畑野裕亮

本社所在地: 東京都品川区上大崎2-14-5 クリスタルタワー7F

資本金: 6,338万円

設立: 2006年10月2日

事業内容: AI導入・業務革新ソリューション、システム構築ソリューション、LINE・CRM活用ソリューション、伴走型マーケティング運用

公式サイト: https://www.fourglobe.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

フォーグローブ株式会社（担当：細谷・柳田）

https://www.fourglobe.co.jp/contact/