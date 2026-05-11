『THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN～60分1本勝負～』開催決定！ファンクラブ最速先行受付中！

株式会社チケットプラス

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年9月6日（日）より開催する『THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN～60分1本勝負～』のファンクラブ最速先行を開始したことをお知らせします。

■新ツアー決定！凝縮された60分公演を7都市で開催！

バンド再集結・ファンクラブ発足10周年を記念した『FAN CLUB 10th Anniversary THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN ～Are you a BELIEVER.?～』を開催中のTHE YELLOW MONKEY。9月より新たにライブハウス公演を中心としたツアー『THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN～60分1本勝負～』が開催決定！

5月11日（月）12:00よりオフィシャルファンクラブ『BELIEVER.』年会員を対象に最速先行の受付がスタートしました。ぜひこの機会をお見逃しなく！

本公演のチケットは、「THE YELLOW MONKEY APP」で発券します。チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。また、本アプリではTHE YELLOW MONKEYに関する最新情報や会員コンテンツをお届けし、プッシュ通知機能で大事な情報もいち早く受け取ることができます。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式リセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブやイベントに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所様やイベント主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。公演日直前までチケットを購入できるのも特徴の1つです。

【公演詳細】

THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN～60分1本勝負～

⚫︎公演日程

2026年9月6日（日）福岡｜Zepp Fukuoka

2026年9月20日（日）神奈川｜KT Zepp Yokohama

2026年9月26日（土）北海道｜Zepp Sapporo

2026年10月4日（日）東京｜Zepp Haneda

2026年10月11日（日）宮城｜仙台GIGS

2026年10月22日（木）東京｜日本武道館

2026年10月24日（土）大阪｜Zepp Osaka Bayside

2026年10月30日（金）愛知｜Zepp Nagoya

⚫︎チケット料金（税込）

〈LIVE HOUSE公演〉※ドリンク代600円別

1Fスタンディング 10,000円

2F指定席 13,000円

2F後方立見（一部会場のみ） 10,000円

〈日本武道館公演〉

指定席 10,000円

立見指定 9,000円

※年齢制限：6歳以上有料。席が必要な場合は未就学児童もチケットが必要。但し、1Fスタンディング、2F後方立見、立見指定は未就学児童入場不可。

※日本武道館公演の指定席には、ステージ斜め後方の北東・北西スタンドを含みます。

⚫︎受付期間

・BELIEVER.年会員最速先行

2026年5月11日（月）12:00 ～ 2026年5月24日（日）23:59

※以降の先行・公演については公式サイトをご確認ください。

▶特設サイト

https://theyellowmonkeysuper.jp/feature/tour2026_60min

▶THE YELLOW MONKEY オフィシャルサイト

https://theyellowmonkeysuper.jp/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【主要プレイガイドと連携】

主要プレイガイド各社と連携しているため、チケット販売は従来通りのプレイガイドを利用した形でも導入可能です。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。

会社名： 株式会社Fanplus（ファンプラス）

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者： 代表取締役 佐藤元

設立： 2007年3月

事業概要：ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

ＵＲＬ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名： 株式会社チケットプラス

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者： 代表取締役 佐藤元

設立： 2025年10月1日

事業概要：電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

URL： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。