シムトップス、「第2回 ［関西］スマート工場EXPO」に出展。国内シェアNo.1の現場帳票システム「i-Reporter」を展示

株式会社シムトップス

株式会社シムトップス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：水野貴司）は、2026年 5月13日(水)～5月15日(金)に「インテックス大阪」で開催される世界最大級の製造業の展示会「第2回 ［関西］スマート工場EXPO」に出展いたします。

現場帳票システム「i-Reporter」、エッジAI型高速OCR「i-Repo EdgeOCR」、複数バーコードを

一括＆連続で読み取る「i-Repo Scan」を展示いたします。

来場をご希望の方はこちらから事前登録ください

https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1650397031153924-FXF

展示会概要

・イベント名：第2回[関西]スマート工場EXPO

・開催日時：2026年 5月13日(水)～5月15日(金)

10:00～17:00

・会場：インテックス大阪

・ホール名：6号館Aホール

・小間番号：K42-22

・主催：RX Japan株式会社

ご来場の事前登録はこちら(https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1650397031153924-FXF)から

展示製品



現場帳票システム「i-Reporter」

製品サイト：https://i-reporter.jp

目視確認・転記作業・正誤判定を自動化する

超高速エッジ AI-OCR「i-Repo EdgeOCR」

製品サイト：https://i-reporter.jp/edgeocr/

複数バーコードを一括＆連続で読み取る「i-Repo Scan」

製品サイト：https://i-reporter.jp/scan/

スマート工場 EXPO について

IoT、AI、FA（工場自動化）技術など、製造業のデジタル化（DX）を実現する最新ソリューションが一堂に会する関西最大級の専門展示会です。インテックス大阪で開催され、生産性向上、省人化、技術継承といった関西の製造業が抱える課題解決を目指す場です。

ご来場の事前登録はこちら(https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1650397031153924-FXF)から

これを機に、ぜひお立ち寄りくださいませ。

皆さまのご来場をお待ちしております。

■現場帳票の電子化なら「i-Reporter（アイレポーター）」

i-Reporterは4,500社22万人以上が利用する国内シェアNo.1の現場帳票システム(https://i-reporter.jp/)です。

日報・点検記録・検査記録・作業チェックシートなどの使い慣れた紙・Excel帳票がプログラミング知識不要で、誰でも簡単にデジタル化できます。

i-Reporterの導入で、現場情報のデジタル化・蓄積を実現しながら

・月200分の書類整理がゼロ

・分析時間を15日→2～3分に短縮

・月37.5時間の帳票管理削減

などさまざまな改善効果を生み出します。

また、写真・音声・バーコード対応で現場の状況を精確に記録し、リアルタイム共有と自動化により業務効率と品質向上を同時達成します。

株式会社シムトップスとは

会社名 ：株式会社シムトップス

本社住所 ：〒141-0021 東京都品川区上大崎2-2

5-2 新目黒東急ビル10階

代表者名 ：代表取締役社長 水野 貴司

設立年月日：1991年10月1日

資本金 ：1千6百5十万円

売上高 ：20億8千7百万円（2024年度売上）

従業員数 ：計92名（2026年3月末時点）

＜事業内容＞

■個別受注生産向け生産スケジューラ、生産管理システムDIRECTORの開発／販売

■ノーコード現場帳票ペーパーレスソリューションi-Reporterの開発／販売

■各種i-Repoファミリー製品・サービスの開発／販売

■BOPプロセスエディタMPPCreatorの開発／販売

シムトップスは、1991年に国産生産スケジューラ専門会社の草分けとして誕生しました。

多くのお客様での生産スケジューリングや工程管理システムの構築、運用を通して得たノウハウを製品にフィードバックしながら、製造現場で使える生産スケジューラ、工程管理システム、IoTデータ収集ソリューション、「現場帳票」の電子化システムなどのパッケージ製品を開発し、お客様の現場DXを支援致します。

■企業サイト｜ https://cimtops.com/

■アイレポちゃん（企業公式キャラクター）X（旧Twitter）アカウント｜ https://x.com/i_reporter_jp

■株式会社シムトップス公式Facebookアカウント｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=61550755513117

※｜富士キメラ総研 2026年2月17日発刊

業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年版 DX投資編

IV-13 現場帳票ペーパーレス化ソリューション 市場占有率46.5％

（2024年度のベンダーシェア・数量）