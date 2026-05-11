三井住友カード会員・V会員向け旅行サイト「Vトリップ」、期間中のホテル予約でVポイントを利用すると1ポイント＝1.2円相当で利用できるキャンペーンを開催！

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員CEO：大西 幸彦 以下：三井住友カード）は、Hopper,Inc.（本社：カナダ、President & Cofounder：Dakota Smith、以下：「HTS」、HTSは「Hopper Technology Solutions」の略/Hopper,Inc.のグローバル・トラベル・プラットフォームの BtoB 部門）が、2026年5月11日（月）より、旅行サイト「Vトリップ」で、三井住友カード会員・V会員向けに、期間中のホテル予約でVポイントを利用すると1ポイント＝1.2円相当で利用できるキャンペーンを開催することをお知らせいたします。この機会にぜひお持ちのVポイントを使って、Vトリップでオトクに旅行をお楽しみください。

三井住友カード株式会社

※キャンペーンの詳細は下記の概要にあるURL(https://vtrip.co.jp/campaign/260511.html?user_source=smcc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=x14)よりをご確認ください。

※本キャンペーンはHTSが主催し、HTSにて特典付与を行います。

＜キャンペーン概要＞

１．キャンペーン名称

期間中のVポイント利用で1ポイントが1.2円相当に！Vトリップポイント利用キャンペーン♪

２．キャンペーン期間（予約期間）

2026年5月11日（月）～2026年5月31日（日）

※宿泊期間の指定はございません。但し、Vトリップで予約可能な宿泊期間は、予約日から1年先までです。

３．対象者

Vトリップを利用できる全ての方が対象

（Vpassアカウントを保有する三井住友カード会員さま、V会員アカウントを保有するV会員さま）

4．条件

・ Vトリップ内でV会員番号を設定していること

・ 対象期間中にVトリップで国内ホテル・海外ホテルを予約すること

・ ホテル予約時に、予約代金にVポイントを利用（充当）すること

※対象期間前にV会員番号の設定が済んでおり、予約時点でもV会員番号の設定がされた状態であれば、特典付与の対象となります。

※予約時点でV会員番号を設定していない場合、予約代金にVポイントを利用することはできませんので、ご注意ください。

※V会員番号の現在の設定状況は、Vトリップの「お支払情報」画面からご確認いただけます。

５．特典

対象期間中はホテル予約代金にVポイントを利用（充当）すると1P＝1.2円相当で利用可能

※付与される特典（Vポイントの増加分）の上限は予約1回あたり10,000円までとなります。

※期間中何度もVポイントを利用することは可能です。条件を満たした予約であれば、特典は期間中何度も付与されます。

※利用したポイントの1.2倍に小数が発生する場合、特典として付与される上乗せ金額は切り捨てとなります。

6. キャンペーンページURL

https://vtrip.co.jp/campaign/260511.html?user_source=smcc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=x14(https://vtrip.co.jp/campaign/260511.html?user_source=smcc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=x14)

■三井住友カード会員・V 会員向け旅行予約サイト「V トリップ」について

「V トリップ」は三井住友カードをお持ちで VpassID のご登録がある方及び V 会員の方がご利用いただける会員制の旅行サイトです。国内外のホテル、航空券、レンタカーの予約時に HTS の「トラベル・フィンテック」が利用可能な他、V ポイントが貯まる・使えるサービスをご提供いたします。

サービスサイト

URL：https://www.smbc-card.com/camp/v_trip/index.jsp?user_source=smcc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=x9&utm_content=guest(https://www.smbc-card.com/camp/v_trip/index.jsp?user_source=smcc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=x9&utm_content=guest)