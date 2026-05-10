昨年話題の「Lipton」コラボプロテインが今年も登場！「マイルーティーン」より5/24(日)に数量限定発売！！今年は3種の紅茶フレーバー＆限定BOXセットを展開

株式会社ウエニ貿易

プロテインやスポーツサプリメントなど革新的な商品を展開し、健康食品部門を強化している株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、「マイルーティーン」プロテインにおいて、リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン・サービス株式会社（本社：神奈川県川崎市中原区、代表取締役社長：高森智史、以下 リプトン）が展開する世界No.1ティーブランド*「リプトン」が厳選した紅茶エキスパウダーを使用したコラボレーション商品、「マイルーティーン リプトン LEMON TEA レモンティー風味」「マイルーティーン リプトン MILK TEA ロイヤルミルクティー風味」 「マイルーティーン リプトン PEACH TEA ピーチティー風味」のプロテインを2025年5月24日(日)から全国の総合スーパー、家電量販店、スポーツショップなどで発売します(一部店舗を除く）。

＼紅茶気分で／今日もたんぱく補給♪

「Lipton」とは、135年以上にわたる茶の研究と品質へのこだわりをベースに茶葉を厳選し、気軽においしく楽しめるお茶を125カ国以上で展開し、太陽の恵みたっぷりの茶葉がもたらす豊かな味わいと香りが長年、世界中の老若男女に愛され続けている世界No.1のティーブランド*です。

今回コラボした「Lipton」と「マイルーティーン」のコラボプロテインは、香り高い茶葉の風味を再現しながら、3種類のフレーバーを作りました。運動後はもちろん、おやつ代わりやほっと一息入れたい時にプロテインを摂取することで、不足するタンパク質を補給でき、身体作りにも貢献できるプロテインとして誕生しました。

■商品の特長

POINT１. Lipton紅茶の風味を再現

Lipton厳選の紅茶エキスパウダーを使用し、紅茶の香り豊かな風味が口の中で広がります。

3種類の異なるフレーバーの味を追求し、美味しさにこだわりました。

POINT２. 良質なタンパクが20g摂れる

食事では補えない良質なタンパク質が1食(30g)あたり20g摂れます。

また専用スプーン1杯(15g)にすると約10gの良質なタンパク質が摂れるため、個々の生活スタイルに合わせて摂取量を調整することが可能です。

POINT３. 11種のビタミンを配合

普段の健康維持にも嬉しい、11種類のビタミンを配合し、タンパク質と一緒に手軽にビタミンを補給できます。

■商品概要

■商品名：マイルーティーン リプトン MILK TEA ロイヤルミルクティー風味

マイルーティーン リプトン LEMON TEA レモンティー風味

マイルーティーン リプトン PEACH TEA ピーチティー風味

■内容量：600g

■価格 ：4,860円（税込）

■販売先：ドン・キホーテ、GMS、家電量販(一部店舗を除く)

/公式オンラインショップ「MY ROUTINE ONLINE」、

マイルーティーン公式楽天市場店など

■発売日：5/24(日）

■販売者：株式会社ウエニ貿易 ■お客様からのお問い合わせ:フリーダイヤル 0120-487-402

■【数量限定】スペシャルコラボレーションセット

▲数量限定 スペシャルコラボレーションセット

Liptonの象徴であるピラミッド(R)型ティーバッグをモチーフにしたオリジナルデザインのエコバッグと、コラボ限定デザインのシェーカーをセットにした特別仕様となっております。

日常使いしやすい実用性と、ブランドの世界観を楽しめるデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

数量限定での展開となり、ここでしか手に入らない特別なコラボレーションアイテムとなっております。

■商品概要

▲オリジナルデザインのエコバッグ＆コラボ限定デザインのシェーカー

■商品名：マイルーティーン リプトン MILK TEA ロイヤルミルクティー風味 SET

マイルーティーン リプトン LEMON TEA レモンティー風味 SET

マイルーティーン リプトン PEACH TEA ピーチティー風味 SET

■内容量：600g

■価格 ：5,400円（税込）

■販売先：ドン・キホーテ、GMS (一部店舗)＋ECのみ

■発売日：5/24(日）

■販売者：株式会社ウエニ貿易

■お客様からのお問い合わせ:フリーダイヤル 0120-487-402

《マイルーティーン× Lipton プロテインサイト》

https://www.myroutine.jp/product_category/lipton/

■フレーバーのご紹介

▲マイルーティーン リプトンLEMON TEA レモンティー風味豊かな紅茶の香りとすっきり軽やかなレモンの味わい♪

透き通る見た目は、まるで本物の紅茶のよう。香り高い茶葉の風味に、爽やかなレモンの酸味が重なったすっきりとした味わい。運動後やリフレッシュしたい時にぴったりです。

▲マイルーティーン リプトンMILK TEA ロイヤリティー風味豊かな紅茶の香りとコク深い味わい♪

豊かな紅茶の香りと、昨年よりさらにミルク感をアップしたコク深い味わい。

香り高い茶葉の風味と、まろやかなミルクの甘さが広がり、ほっと一息リラックスできる味わい。運動後やティータイムにぴったりです。

▲マイルーティーン リプトンPEACH TEA ピーチティー風味豊かな紅茶の香りに華やかでジューシーなピーチの味わい♪

透き通る見た目は、まるで本物の紅茶のよう。

香り高い茶葉の風味に、甘くみずみずしいピーチの香りが華やかで心が満たされるおいしさ。

運動後やティータイムにぴったりです。

■Liptonについて

135年以上にわたる茶の研究と品質へのこだわりをベースに茶葉を厳選し、気軽においしく楽しめるお茶を125カ国以上で展開している世界No.1のティーブランド*です。

昨今のWellbeing（心身ともに健康であること）への注目や消費者の健康意識の高まりとともにお茶ブームを牽引してきました。また、ブランド理念として「大切な人とのつながりになるブランド」を掲げており、一杯の紅茶が生み出す大切な人との時間から、皆様がもっと前向きな気持ちにもっと笑顔になれるとリプトンは信じています。

*ユーロモニターインターナショナル調べ；お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア(2025年)

<参考資料>

動く。歩く。走る。働く。笑う。泣く。食べる。私達の毎日は、「動詞」でできている。

からだやこころを動かすこと、つまり生きることそのものが、スポーツなんだと思う。MY ROUTINEは、日々の暮らしの中の健やかさをサポートし、あなたのルーティーンとなって、より前向きに、より充実した毎日を過ごせるよう応援するブランドです。

マイルーティーン公式サイト :https://www.myroutine.jp

＜商品ラインナップ＞

プロテインを中心にコラボレーション商品など革新的な商品開発を行い、タンパク質高配合カレーからカラダの内側からキレイを作るビューティプロテインなどカテゴリーを広げたラインナップとなっています。

＊グルタミン酸含有

（左から）パワーチョコレート風味 /ストイックバニラ風味 /マッスルストロベリー風味 /ストロングバナナ風味パンプマスカット風味/アクセルレモネード風味/抹茶風味/マグナムココア風味 700gシリーズ

株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。