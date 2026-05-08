『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』、新作「呪われた禁足地」全17話を5月8日(金)より「タテドラ」で配信開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、現在配信中のオリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』について、新テーマ「呪われた禁足地」(全17話)を2026年5月8日(金)19:00より配信開始いたします。

本番組は、Mr.都市伝説 関暁夫さんがテレビやYouTubeでは語れない、様々な都市伝説の裏を紹介するトークバラエティです。チャンネル登録者数100万人超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、「タテドラ」でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。アプリ内での関連動画総視聴回数は300万回を突破し、2026年2月10日(火)には書籍も発売するなど、配信開始当初から根強い人気を誇ります。

今回のテーマは「呪われた禁足地」。ギャル霊媒師・飯塚唯さんと日本トップクラスの怪談師で怪談作家としても活躍する深津さくらさんをゲストに招き、禁足地と現代の呪術についてトークを展開します。頻繁に遺体が発見される有名な峠や、一瞬にして数キロ先へ移動してしまう謎の交差点、夜になると異様な雰囲気へと変貌する公園など、科学では説明のつかない実例を交えて紹介します。さらに、13年前に流行した呪術代行「呪い屋」が現在は闇バイトのように蔓延っていることなど、一見穏やかな風景の裏側に隠されたリアルな危険性と、決して足を踏み入れてはいけない“禁足地”の真実に鋭く切り込みます。

公式サイト: https://tated.tv/toshidensetsu/

■新作テーマは「呪われた禁足地」

【配信開始日時】

2026年5月8日(金)19:00

【配信先】

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

【エピソード数】

全17話

＜主な内容＞

・有名スポット「ヤビツ峠」「首吊り神社」の真相と恐怖映像にスタジオ騒然

・ギャル霊媒師が遭遇した現代の闇「呪い屋」とのガチバトル

・長野の交差点に潜む「異世界への入り口」

・「八幡の藪知らず」と100年前の地図の奇妙な一致

・旧小峰トンネルで撮影された本物の心霊写真と怪現象

【出演者】

Mr.都市伝説 関暁夫

・裏都市伝説ブローカー

こがちゃんちゃん、すみぽん

・ゲスト

飯塚唯

SHIBUYA109渋谷店でカリスマ店員として働きながら、周囲の人々の霊視・鑑定を行う。退職後、有名占い店に勤務して鑑定を行う。その後霊媒師として独立し、現在は自身のYouTubeチャンネル「ギャル霊媒師★︎飯塚唯チャンネル」を中心に、ギャル霊媒師として活躍中。

深津さくら

日本で一番恐い怪談語りを決める史上最大規模の怪談コンテスト「怪談最恐戦2023」で優勝し、六代目怪談最恐位の称号を獲得。今では年間200件を超える怪談イベントに参加し、怪談作家としても活躍する日本トップクラスの怪談師。

■番組概要

「都市伝説を超える、新たな伝説を一緒に作りませんか？」

都市伝説――それはもう、誰もが知る「表の話」。でも、まだ表に出ていない“裏話”があるんです。そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、「そんなの信じられない」と思った人も多いでしょう。でも振り返ってみてください。その言葉、意外と“嘘じゃない”と思いませんか？

いま、日本は大きな転換点に立っています。これからの未来を本気で考える人たちと共に、新しい一歩を踏み出してみませんか？テレビでは伝えきれない真実、他の配信では表現できない深い話。この番組だからこそ届けられる“本当の物語”があります。

さあ、一緒に世界を変えましょう！

【公式サイト・SNSアカウント】

公式サイト : https://www.tated.tv/toshidensetsu/

公式X : https://x.com/ura_toshiden

公式Instagram : https://www.instagram.com/zowazowa.lab/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@zowazowalab

公式YouTube : https://www.youtube.com/@uratoshidensetsu

【配信中のテーマ・各回ゲスト】[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1893_1_2f61cd37bb573bfe3708ceb5654f8df0.jpg?v=202605090951 ]

※ゲスト名は五十音順

【Mr.都市伝説 関暁夫さんプロフィール】

1975年6月21日生まれ、東京都出身。

人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し、世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。